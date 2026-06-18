Σκωτία – Μαρόκο: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (20/06)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πια το Μουντιάλ 2026. Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων είναι ήδη παρελθόν, αφού μας χάρισε μια καλή αρχική γεύση για κάθε ομάδα. Και δύο από αυτές που έμειναν ικανοποιημένες από την πρεμιέρα τους είναι η Σκωτία και το Μαρόκο.

Η πρώτη έκανε το… καθήκον της, επικρατώντας 1-0 της Αϊτής, ενώ το δεύτερο εντυπωσίασε με την εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Βραζιλία, την οποία κράτησε στο 1-1. Πλέον ακονίζουν τα ξίφη τους για τη μεταξύ τους μονομαχία, που ξέρουν πως θα κρίνει πολλά όσον αφορά στην υπόθεση της πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

Χωρίς να χρονοτριβούμε, λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος!

Σκωτία – Μαρόκο αποδόσεις

Κάθε παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πρακτικά ανοικτό και αμφίρροπο. Όμως στην προκειμένη περίπτωση το ζευγάρι έχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτό δεν είναι άλλο από το Μαρόκο, πράγμα που αποτυπώνεται σαφώς και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η bet365. Οι Αφρικανοί είναι, άλλωστε, και πολύ πιο ποιοτικοί, αλλά και πολύ πιο μαθημένοι στις αναμετρήσεις αυτής της σκηνής.

Φυσικά, έχει σημαντικό ενδιαφέρον και η αγορά των γκολ, που μπορεί να αποτελέσει ιδανκό «καταφύγιο» για όσους… αναποφάσιστους δυσκολεύονται να δώσουν χρίσμα νίκης σε μια από τις δύο ομάδες.

Σκωτία – Μαρόκο ειδικά στοιχήματα

Από εκεί και πέρα, πάντως, θα ήταν σχεδόν… εγκληματικό να μη στρέψουμε το βλέμμα μας και σε αγορές με μεγαλύτερη αξία και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Προφανώς αναφερόμαστε στα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, τα οποία πλέον βρίσκουμε σε πληθώρα.

Είναι τέτοιες οι αποδόσεις τους που πραγματικά δεν μπορείς να τα αγνοήσεις, ακόμη κι αν έχεις επιλέξει πλευρά όσον αφορά στο πού θα καταλήξει το τρίποντο. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις δικές μας ξεχωριστές επιλογές.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΡΟΚΟ+ΣΑΪΜΠΑΡΙ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ+ΝΤΙΑΣ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ 8.00 ΣΑΪΜΠΑΡΙ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ+ΑΝΤΑΜΣ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ+G/G 17.00 1X+OVER 2+G/G 8.00 ΜΑΡΟΚΟ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 10.00 ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 13.00

Σκωτία – Μαρόκο ειδικά παικτών

Στις παραπάνω επιλογές, κάπως… τιμήσαμε τον Σαϊμπάρι του Μαρόκου, που έκανε φανταστικό παιχνίδι και σκόραρε κιόλας κόντρα στη Βραζιλία. Ο επιθετικός της Μπάγερν – πλέον – πάντως δεν είναι ο μοναδικός πρωταγωνιστής που αξίζει προσοχής. Τουλάχιστον στοιχηματικά. Ας ρίξουμε μια ματιά, λοιπόν, σε κάποια ωραιότατα ειδικά παικτών.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΙΚΕΪ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 2+ ΦΑΟΥΛ+ΧΑΚΙΜΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 2+ ΦΑΟΥΛ 11.00 ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.87 ΧΑΝΛΕΪ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ 3.25

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