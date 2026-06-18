Ελβετία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Ελβετία αντιμετωπίζει στο Λος Άντζελες τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ελβετία ήταν μία από τις ομάδες που έπεσαν θύμα έκπληξης την 1η αγωνιστική των ομίλων. Αντιμετώπισε το Κατάρ, σ’ ένα ματς που είχε τον τίτλο του αδιαφιλονίκητου φαβορί, αλλά δεν κατάφερε να τον επιβεβαιώσει. Προηγήθηκε στο 17’ με πέναλτι, είχε την κατοχή, έκανε κάποιες φάσεις, αλλά ισοφαρίστηκε στο 94’ με αυτογκόλ.

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Ισοπαλία με 1-1 έφερε και η Βοσνία/Ερζεγοβίνη, η οποία αντιμετώπισε στο Τορόντο τη μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, τον Καναδά. Προηγήθηκε μόλις στο 21’, αλλά ισοφαρίστηκε στο 78’. Ήταν η έκτη διαδοχική της ισοπαλία σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια.

Ο άσος της Ελβετίας προσφέρεται στο 1.55**, ενώ το διπλό της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης τοποθετείται στο 6.70** στην πλατφόρμα της Betsson. Το G/G δίνεται στο 2.10** και το N/G στο 1.70**.

Φυσικά, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που διεξάγεται στο «Los Angeles Stadium», το να σκοράρει ο Breel Embolo πάει στο 2.65** από 2.40, τα να βρει δίχτυα ο Ermedin Demirovic ανεβαίνει στο 4.70** από 4.25, ενώ το να σημειωθεί το 1ο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 δίνεται στο 3.95** από 3.70.

Ακόμη, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανέρχεται στο 3.25** από 3.05, ενώ το να νικήσει ένα ημίχρονο η Βοσνία/Ερζεγοβίνη πάει στο 3.70** στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson. Με τη Σούπερ Ενίσχυση, ο συνδυασμός νίκη Ελβετίας και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.30** από 2.65.

Έξι διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη η Νότια Αφρική

Για τη δεύτερη αγωνιστική του 1ου ομίλου, η Τσεχία αντιμετωπίζει στο «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα τη Νότια Αφρική. Η μία και μοναδική έως τώρα μεταξύ τους μονομαχία έληξε 2-2.

Η Τσεχία άρχισε το Μουντιάλ με ήττα 2-1 από τη Νότια Κορέα. Ήταν ανταγωνιστική, αλλά της έλειψε αποτελεσματικότητα στις δύο περιοχές. Έχει ποιότητα και εμπειρία και αυτά τα στοιχεία θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί για να πάρει την πρώτη της νίκη.

Η Νότια Αφρική ηττήθηκε με 2-0 από το Μεξικό στην πρεμιέρα. Δεν έκανε καλή εμφάνιση και φάνηκε η διαφορά ποιότητας από την αντίπαλό της. Ολοκλήρωσε το ματς με εννιά παίκτες και κάλλιστα θα μπορούσε να δεχθεί και άλλα τέρματα. Έφτασε τα 6 σερί ματς χωρίς νίκη.

Η νίκη της Τσεχίας προσφέρεται στο 1.80** και το διπλό της Νότιας Αφρικής ανέρχεται στο 4.80** στην πλατφόρμα της Betsson. Με Bet Builder, ο τριπλός συνδυασμός νίκη Τσεχίας και G/G και Over 2,5 γκολ δίνεται στο 3.77**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να νικήσει ένα ημίχρονο η Νότια Αφρική πάει στο 2.95** (από 2.75), ενώ το combo νίκη Τσεχίας και Over 2,5 γκολ φτάνει στο 3.35** (από 3.05).

Παράλληλα, το να επιτευχθεί το πρώτο τέρμα στο διάστημα 00:00-14:59 προσφέρεται στο 4.00** (από 3.75), το Over 5,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 3.95** (από 3.70), ενώ το Over 9.5 σουτ στην εστία δίνεται στο 3.90** (από 3.63) στις Ενισχυμένες Αποδόσεις.

Εννέα σερί ματς αήττητος ο Καναδάς

Καναδάς εναντίον Κατάρ στο «BC Place», στο Βανκούβερ για τη 2η αγωνιστική του 2ου γκρουπ, όπου οι τέσσερις ομάδες του ομίλου έχουν από έναν βαθμό.

Ο Καναδάς στην πρώτη αγωνιστική έφερε 1-1 με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε στο 78’. Μάλιστα, είχε ευκαιρίες για να πάρει και τη νίκη. Έφτασε τα 9 σερί ματς χωρίς ήττα (6 ισοπαλίες).

Το Κατάρ απέσπασε επίσης 1-1 από την Ελβετία στο πρώτο παιχνίδι του. Δέχθηκε νωρίς γκολ, αλλά χάρη στην άμυνα και τον τερματοφύλακά του έμεινε μέσα στο ματς. Στο 94’ με αυτογκόλ πήρε τον βαθμό, που είναι και ο πρώτος του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο άσος του Καναδά βρίσκεται στο 1.28** και το διπλό του Κατάρ ανεβαίνει στο 13.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το στοίχημα με έτοιμο παρολί νίκη Καναδά & Goal/Goal & Over 3,5 γκολ πληρώνει 4.52**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 0.5 γκολ από πλευράς Κατάρ ανεβαίνει στο 2.30** από 2.15, το να είναι πρώτος σκόρερ ο Promise David πάει στο 2.90** από 2.65, ενώ το Over 10,5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 3.35** από 3.12.

Ταυτόχρονα, η διπλή ευκαιρία υπέρ του Κατάρ δίνεται πλέον στο 4.00** από 3.75, το Over 0.5 ασίστ του Stephen Eustaquio πάει στο 4.80** από 4.50**, ενώ το ακριβές σκορ 1-0 εκτοξεύεται στο 6.85** από 6.40. Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, ο συνδυασμός νίκη Καναδά και Over 3.5 γκολ ανεβαίνει στο 4.05** από 3.25.

Έξι νίκες στα 8 τελευταία για τη Νότια Κορέα

Η 2η αγωνιστική του 1ου ομίλου ολοκληρώνεται με το ματς που διεξάγεται στο «Estadio Akron», στο Σάποπαν του Μεξικού, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Κορέα. Οι γηπεδούχοι μετρούν 8 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες με την προσεχή τους αντίπαλο (28-15 γκολ).

Το Μεξικό στην πρεμιέρα νίκησε με 2-0 τη Νότια Αφρική στην Πόλη του Μεξικού. Προηγήθηκε νωρίς, έπειτα διαχειρίστηκε το ματς παίζοντας για μεγάλο διάστημα με παίκτη παραπάνω και κλείδωσε το τρίποντο στο 67’. Η αντίπαλός ολοκλήρωσε με 9 παίκτες και το ίδιο με 10.

Η Νότια Κορέα νίκησε με 2-1 την Τσεχία κάνοντας ανατροπή. Βρέθηκε να χάνει στο 2ο ημίχρονο από το γκολ του Κρέιτσι, αλλά έβγαλε αντίδραση και με τέρματα των Χουάνγκ Ιν-Μπέομ και Ο Χιέον-Γκιου πήρε τους τρεις βαθμούς. Ήταν η 6η νίκη της στα 8 τελευταία παιχνίδια της.

Ο άσος του Μεξικού εμφανίζεται στο 2.08 και το διπλό της Νότιας Κορέας εντοπίζεται στο 4.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Ο συνδυασμός Goal/Goal & Over 2,5 γκολ φτάνει στο 2.87**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να νικήσει ένα ημίχρονο η Νότια Κορέα τοποθετείται στο 2.70** από 2.51, το Over 9.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 3.45** από 3.23, ενώ το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 3.60** από 3.35.

Παράλληλα, το ημίχρονο/τελικό: 1/1 ανέρχεται στο 3.70** από 3.35, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο δίνεται στο 4.05** από 3.80 και το Over 0.5 ασίστ από πλευράς Julian Quinones το βλέπουμε πλέον στο 4.80** από 4.50. Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, το να σκοράρει οποτεδήποτε ο Raul Jimenez (Μεξικό) εκτοξεύεται στο 3.25** (από 2.60).

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