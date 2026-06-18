bwin: Ελβετία – Βοσνία ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

Η Ελβετία αντιμετωπίζει την Βοσνία, σε ματς που ανοίγει την 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Μουντιάλ. Στη 01:00 ξημερώματα Παρασκευής το Καναδάς – Κατάρ.

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Όλα στο «Χ»

Η 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου ολοκληρώθηκε με δύο ισοπαλίες. Αμφότερες με σκορ 1-1! Και στα δύο ματς οι φιλοξενούμενες ομάδες προηγήθηκαν πριν τα πρώτα 25 λεπτά, η Βοσνία του Καναδά στο 21’ και η Ελβετία του Κατάρ στο 17’. Κάπως έτσι λοιπόν οι αναμετρήσεις για την 2η αγωνιστική είναι καθοριστικές, αναφορικά με την υπόθεση πρόκριση. Ο Καναδός Λάριν και ο Βόσνιος Λούκιτς βρήκαν τέρμα στο παιχνίδι του Τορόντο, ενώ στο Κατάρ – Ελβετία, μπήκε ένα γκολ από στατική φάση, του Εμπολό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι κι ένα με αυτογκόλ, εκείνο του Μαχάιμ. Στο 2.00 βρίσκουμε στην bwin να είναι η Ελβετία νικήτρια του ομίλου.

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Key stats

Συνολικά 23 γκολ έχουν αποφέρει οι πέντε τελευταίοι αγώνες της Ελβετίας σε Μουντιάλ και κόντρα σε ευρωπαϊκές ομάδες. Μέσος όρος που αποτυπώνεται σε 4,6 τέρματα ανά αναμέτρηση. Η εθνική ομάδα της Βοσνίας διατηρεί αήττητο εννέα αγώνων (δύο νίκες, επτά ισοπαλίες), για οποιαδήποτε διοργάνωση. Τα έξι πιο πρόσφατα έληξαν ισόπαλα. Καμία ευρωπαϊκή εθνική ομάδα δεν έχει καταγράψει ποτέ επτά συνεχόμενες ισοπαλίες. Στο 4.20 το Ενισχυμένο Build A Bet* στην bwin, νίκη της Ελβετίας, over 2,5 γκολ συνολικά στο ματς και να σκοράρει ο Εμπολό. Το Καναδάς – Κατάρ θα διεξαχθεί στο Βανκούβερ. Δηλαδή στην πόλη που οι «κόκκινοι», έχουν κερδίσει κάθε ένα από τα τέσσερα ματς που έδωσαν, σημειώνοντας 17 γκολ και δεχόμενοι μόλις δύο. Αδύναμο εμφανίστηκε το Κατάρ, καταγράφοντας τις χειρότερες επιδόσεις στον στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου. Συγκεκριμένα μέτρησε μόλις έξι τελικές, κατέγραψε 23% στην κατοχή της μπάλας, 24 επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και οκτώ επαφές στην αντίπαλη περιοχή. Ωστόσο βρήκε… γκολ! Να σκοράρει 1ος στην αναμέτρηση ο Κάιλ Λάριν τιμάται στο 5.00 και σε Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin.

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