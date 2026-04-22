Το Betsson Trophy Tour ξεσήκωσε το Ηράκλειο – Μια ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική γιορτή στην καρδιά της Κρήτης!

Το Betsson Trophy Tour συνέχισε το εντυπωσιακό του ταξίδι σε όλη την Ελλάδα με 6ο σταθμό, το Ηράκλειο της Κρήτης, λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.

Η εμβληματική πλατεία του Αγίου Τίτου μετατράπηκε σε ένα ζωντανό ποδοσφαιρικό σκηνικό, γεμάτο ενέργεια, πάθος και ενθουσιασμό. Το εντυπωσιακό τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson βρέθηκε στο επίκεντρο, προσελκύοντας τον κόσμο της πόλης που έσπευσε να το δει από κοντά και να απαθανατίσει τη στιγμή.

Ξεχωριστή νότα στη διοργάνωση έδωσε η παρουσία ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ, οι οποίοι ήρθαν σε άμεση επαφή με τον κόσμο, φωτογραφήθηκαν μαζί του, υπέγραψαν αυτόγραφα και μοίρασαν χαμόγελα, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία στον κόσμο.

Το ειδικά διαμορφωμένο Fan Zone της Betsson, μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, αποτέλεσε σημείο συνάντησης και διασκέδασης, με διαδραστικά παιχνίδια, challenges και πολλές εκπλήξεις. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ποδοσφαιρικές τους δεξιότητες και να μπουν για τα καλά στο κλίμα του μεγάλου τελικού.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν σημαντικοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και Πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, Νίκος Τζώρτζογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου, Γιάννης Τσαπάκης.

Όλοι τόνισαν τη σημασία τέτοιων δράσεων για την ενίσχυση της σχέσης του κόσμου με το άθλημα και την προώθηση του ελληνικού ποδοσφαίρου σε κάθε γωνιά της χώρας.

Μετά την επιτυχημένη στάση στη Θεσσαλονίκη και το δυναμικό πέρασμα από το Ηράκλειο, το Betsson Trophy Tour συνεχίζει το συναρπαστικό του ταξίδι με επόμενο προορισμό τον Βόλο, μεταφέροντας τον παλμό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και κορυφώνοντας την αγωνία και την προσμονή ενόψει του μεγάλου τελικού.

Παρακολουθήστε highlights και ξεχωριστές στιγμές από το event στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube:

