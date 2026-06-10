Στο σπίτι των SuperDudes θα περάσεις όλο το Μουντιάλ

Ο Χρήστος Κιτσίκης και ο Τάσος Τσαλούχος είναι δύο φίλοι από διαφορετικούς κόσμους που συμφωνούν μόνο σ’ ένα πράγμα: Ότι διαφωνούν σε όλα.

Ο ένας παντρεμένος με παιδιά, ο άλλος φοιτητής που απολαμβάνει την ελευθερία του. Ο ένας… κουρασμένος millennial που «κάθεται με την νεολαία» για να δει μπάλα, ο άλλος άξιο τέκνο της Gen Z με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Ο ένας φανατικός οπαδός της Ολλανδίας, πράγμα που σημαίνει πως δεν έχει σηκώσει ποτέ το τρόπαιο, ο άλλος ζει και αναπνέει για να δει τον Messi να κάνει το back to back.

Τι τους συνδέει; Μα φυσικά το πάθος τους για το ποδόσφαιρο και το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού είναι η καλύτερη ευκαιρία ώστε να βρεθούν οι δυο τους στο φοιτητόσπιτο του Τάσου.

Εξάλλου για τον Χρήστο είναι μία ιδανική στιγμή ώστε να ξεφύγει από τα άγχη της καθημερινότητας και να θυμηθεί τα φοιτητικά του χρόνια. Πώς θα συμβεί αυτό;

Με τον πιο τίμιο τρόπο: βλέποντας Μουντιάλ, παραγγέλνοντας και παίζοντας FIFA. Το τρίπτυχο της ευτυχίας για κάθε άνδρα που σέβεται τον εαυτό του.

Ο Χρήστος Κιτσίκης και ο Τάσος Τσαλούχος, ή αλλιώς οι SuperDudes, συναντιούνται δύο φορές την εβδομάδα, μιλάνε για την καθημερινότητά τους, αναλύουν τα ματς του Μουντιάλ, παίρνουν έμπνευση από την κοινότητα Super Social της Superbet και στο τέλος δίνουν οι ίδιοι τη δική τους πρόβλεψη για το ματς της ημέρας στο Super Social μέσω του αγαπημένου τους FIFA.

Ελλάδα είσαι έτοιμη; Το ραντεβού των SuperDudes δίνεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή, αποκλειστικά στο κανάλι της Kingbet στο Youtube, αλλά η πρεμιέρα τους θα γίνει την Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Ο λόγος; Μα φυσικά η σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εσύ αντέχεις να λείπεις από το παρεάκι τους;