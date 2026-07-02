Πορτογαλία – Κροατία ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (03/07)

Πορτογαλία – Κροατία live stream για το Μουντιάλ

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Ποιο κανάλι δείχνει Πορτογαλία εναντίον Κροατία;

Το Πορτογαλία – Κροατία live streaming θα λάβει χώρα ξημερώματα Παρασκευής 3 Ιουλίου (02:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ .

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Πορτογαλία – Κροατία Παρασκευή 3 Ιουλίου (02:00) ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πώς θα δω Live Streaming το Πορτογαλία – Κροατία;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Πορτογαλία – Κροατία κανάλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

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