Πορτογαλία – Ισπανία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (06/07)

Τι ματσάρα έχουμε μπροστά μας… Δεν μπορούμε να περιμένουμε για αυτή τη μονομαχία ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία, ακόμη κι αν εξαιτίας της ένα εκ των μεγάλων φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 αναπόφευκτα θα αποχαιρετήσει νωρίς.

Η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι σε αυτή του Γιαμάλ, δύο τρομερά ποιοτικές ομάδες που υπόσχονται να χαρίσουν ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία του θεσμού. Με έπαθλο, φυσικά, μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος.

Πορτογαλία – Ισπανία αποδόσεις

Η Πορτογαλία τα… χρειάστηκε για τα καλά για να αφήσει έξω την Κροατία, ενώ η Ισπανία ήταν εντυπωσιακή απέναντι στην Αυστρία και θύμισε ξανά την ομαδάρα που κατέκτησε το προηγούμενο Euro. Για αυτό και δεν προκαλεί εντύπωση ο φαβοριτισμός της Ρόχα στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η Stoiximan.

Πάντως, το δεδομένο είναι πως αναμένουμε ένα πολύ θεαματικό παιχνίδι. Ακόμη κι αν πρόκειται για νοκ-άουτ αναμέτρηση, οι δύο ομάδες έχουν υπεραρκετή ποιότητα για να αλληλοπληγωθούν. Κι αυτό καθιστά πολύ ενδιαφέρουσα την αγορά των γκολ.

Πορτογαλία – Ισπανία ειδικά στοιχήματα

Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα σε αυτό το ζευγάρι, είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι της φάσης των «16». Και για αυτό αξίζει να το συνοδεύσει κανείς με τα… μεγαλύτερα στοιχήματα. Ο λόγος φυσικά για τα ειδικά και συνδυαστικά, τα οποία βρίσκουμε σε πληθώρα.

Σε τέτοιες αναμετρήσεις, δε, όπου τα πάντα είναι ανοιχτά, αποκτούν και μεγαλύτερη αξία, καθώς κανείς μπορεί να… ντριμπλάρει μαεστρικά το 1Χ2 και να ανακαλύψει πολύ ελκυστικές επιλογές, όπως οι παρακάτω. Αυτές ξεχωρίσαμε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ+OVER 2,5+ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 8.00 ΙΣΠΑΝΙΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟ+G/G+ΓΙΑΜΑΛ ΓΚΟΛ Η’ ΑΣΙΣΤ 7.70 OVER 2,5+OVER 24,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ 5.40 ΙΣΠΑΝΙΑ OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ 3.00 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 6.00

Πορτογαλία – Ισπανία ειδικά παικτών

Βέβαια, τα ειδικά δεν σταματούν εδώ. Υπάρχουν και τα ειδικά παικτών, που πάντα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και αυξημένη αξία. Μπορείτε να δείτε τις δικές μας σχετικές επιλογές και να… πάρετε έμπνευση. Άλλωστε, είναι πολλοί οι υποψήφιοι πρωταγωνιστές σε αυτή την κατηγορία.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΪΑΡΘΑΜΠΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ 11.00 ΝΤΙΟΓΚΟ ΚΟΣΤΑ 6+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 5.10 ΓΙΑΜΑΛ 4+ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΦΑΟΥΛ 7.10

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