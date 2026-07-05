Βραζιλία – Νορβηγία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Βραζιλία αντιμετωπίζει στο Νιου Τζέρσεϊ τη Νορβηγία σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Μουντιάλ. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. H ομάδα που θα περάσει στους «8» θα παίξει με όποια προκριθεί από το Μεξικό – Αγγλία.

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Η Βραζιλία στους «32» νίκησε με 2-1 την Ιαπωνία. Βρέθηκε να χάνει στο 29’, αλλά βελτιώθηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και αφού ισοφάρισε με τον Κασεμίρο στο 56’, βρήκε το «χρυσό» γκολ της πρόκρισης με τον Μαρτινέλι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η Νορβηγία, η οποία μετράει 2 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 4 ματς με τη Βραζιλία, ξεπέρασε στους «32» με 2-1 το εμπόδιο της Ακτής Ελεφαντοστού. Και αυτή με γκολ λίγο πριν από το φινάλε. Προηγήθηκε στο 39’ με τον Νούσα, ισοφαρίστηκε στο 74’, αλλά στο 86’ βρήκε δίχτυα και πήρε την πρόκριση.

Ο άσος της Βραζιλίας προσφέρεται στο 1.90** και το διπλό της Νορβηγίας ανέρχεται στο 4.30** στην πλατφόρμα της Betsson. Όσον αφορά τα γκολ, το Over 2.5 το βλέπουμε στο 1.78** και το αντίστοιχο Under στο 2.08**.

Ασφαλώς, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που διεξάγεται στο «MetLife Stadium», το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 3.95**, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 2.75** και το Over 4.5 σουτ στην εστία από τη Νορβηγία τοποθετείται στο 2.95**.

Ακόμη, το Over 0.5 ασίστ από τον Vinicius Junior ανέρχεται στο 4.30**, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Matheus Cunha εμφανίζεται στο 2.95**, ενώ ο συνδυασμός νίκη Βραζιλίας και Over 2.5 γκολ φτάνει στο 3.10**. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει ο E. Haaland εκτοξεύεται στο 2.95**.

Μόνο νίκες και με ανέπαφη εστία το Μεξικό

Στο «Azteca» του Μέξικο Σίτι, το Μεξικό υποδέχεται την Αγγλία. Το Μεξικό έχει μόνο νίκες χωρίς να δεχτεί γκολ στο τουρνουά, έχοντας επικρατήσει μέχρι στιγμής των Νότιας Αφρικής, Νότιας Κορέας, Τσεχίας και Ισημερινού. Έφτασε τα 12 σερί ματς χωρίς ήττα (10 νίκες). Η Αγγλία έχει να επιδείξει τρεις νίκες, επί των Κροατίας, Παναμά και ΛΔ Κονγκό, και μία ισοπαλία 0-0 με την Γκάνα. Διατηρείται αήττητη εδώ και έξι αναμετρήσεις (5 νίκες).

Ο άσος του Μεξικού προσφέρεται στο 3.20**, ενώ το διπλό της Αγγλίας πάει στο 2.42**. Στο 2.42** βλέπουμε και το Over 2.5 γκολ, τη στιγμή που το αντίστοιχο Under εμφανίζεται στο 1.72**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 9.5 σουτ στην εστία πάει στο 4.05**, το Over 1.5 γκολ από πλευράς Αγγλίας ανέρχεται στο 2.80**, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Julian Quinones ανεβαίνει στο 3.20**, ενώ το Over 0.5 ασίστ του Anthony Gordon παρέχεται στο 4.80**. Παράλληλα, το να κρατήσει ανέπαφη την εστία του το Μεξικό το βλέπουμε στο 3.30**, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 φτάνει στο 6.65**. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, το να βρει δίχτυα ο Harry Kane εκτοξεύεται στο 3.05** από 2.35.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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