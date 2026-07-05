Τώρα αρχίζει το… καλό στο Μουντιάλ, με τις καλύτερες αποδόσεις της winmasters!

Όσο οι γύροι περνούν, όσο λιγότερες ομάδες μένουν όρθιες, τόσο καλύτερο γίνεται το Μουντιάλ 2026. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο πιο κομβικό σημείο του, το πιο απολαυστικό.

Όπως απολαυστική αναμένεται και η ματσάρα ανάμεσα στη Βραζιλία και τη Νορβηγία με φόντο μια θέση στα προημιτελικά. Φυσικά τις καλύτερες αποδόσεις για αυτή τις έχει ετοιμάσει η winmasters!

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Βέβαια, μπορεί το παιχνίδι να δείχνει αρκετά αμφίρροπο, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει και φαβορί. Και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο πέρα από τη

Βραζιλία, που έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Στο 1.85 βρίσκουμε τον άσο, με τη νίκη της Νορβηγίας στο 4.25 και την ισοπαλία στο 3.70.

Σε ένα παιχνίδι που… καραδοκούν ο Χάαλαντ, ο Βινίσιους και οι παρέες τους φυσικά και έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον η αγορά των γκολ. Το line έχει τεθεί στο 2,5 από την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία που προσφέρει το σχετικό Over στο 1,73 και το Under στο 2.09.

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Βέβαια, θα ήταν αδύνατο να μη στρέψουμε το βλέμμα μας και στις πιο ελκυστικές επιλογές που υπάρχουν. Ο λόγος φυσικά για τα ειδικά και συνδυαστικά που βρίσκουμε σε πληθώρα στη winmasters.

Για παράδειγμα, η νίκη της Βραζιλίας με Over 2,5 γκολ και σκόρερ τον Βινίσιους προσφέρεται στο 4.45, ενώ η διπλή ευκαιρία της Νορβηγίας σε συνδυασμό με G/G και τέρμα από τον Χάαλαντ οποιαδήποτε στιγμή στο 3.85.

Έχει ενδιαφέρον και το ενδεχόμενο να κριθεί στα πέναλτι η πρόκριση, στο 7.00.

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