Επικίνδυνη πίστα για τα φαβορί: Παγκόσμιο με 1016 Δώρα* χωρίς κατάθεση* στη Stoiximan

Οι «16» κορυφαίες ομάδες έκλεισαν θέση και το πρόγραμμα συνεχίζεται με δύο ζόρικα ματς για τα φαβορί που θα κρίνουν τα εισιτήρια για τα προημιτελικά! Παραγουάη – Γαλλία και Βραζιλία -Νορβηγία. Ποιοι θα τα καταφέρουν;

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Η Παραγουάη αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Γαλλία. Μετά την τεράστια έκπληξη του αποκλεισμού της Γερμανίας όπου πήραν μια επική πρόκριση στα πέναλτι με 4-3, βρίσκουν μπροστά τους, τον Κιλιάν Εμπαπέ και την παρέα του, οι οποίοι έρχονται “ασταμάτητοι” μετά το επιβλητικό 3-0 επί της Σουηδίας. Το 1998, οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί ξανά, ακριβώς στη φάση των “16”, με τη Γαλλία να λυγίζει τότε την Παραγουάη στην παράταση. Θα πάρει η Παραγουάη μια ιστορική “εκδίκηση” ή οι Γάλλοι θα επιβεβαιώσουν τον τίτλο του υπέρτατου φαβορί;

Στη συνέχεια, ακολουθεί η “τιτανομαχία” της Βραζιλίας με τη Νορβηγία. Η «Σελεσάο» ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιαπωνίας με 2-1 και θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα προς το τρόπαιο! Απέναντί της όμως βρίσκει την τρομερή Νορβηγία του Χάαλαντ. Οι “Βίκινγκς” πανηγύρισαν την πρόκριση στους “16”, μετά το τελικό 2-1 επί της Ακτής Ελεφαντοστού με το «χρυσό» γκολ του ηγέτη της Χάαλαντ στο 86’.

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Οι δύο ομάδες έχουν ξανασυναντηθεί στο Παγκόσμιο του 1998. Οι Σκανδιναβοί σόκαραν τους Βραζιλιάνους κερδίζοντας το ματς με ανατροπή (2-1). Θα καταφέρει η Βραζιλία να αλλάξει το σενάριο ή ο Χάαλαντ θα κάνει το “2/2”; Μπαίνοντας στο Mission της Stoiximan, διεκδικείς σούπερ έπαθλο* ανταμοιβής!

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