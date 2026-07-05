Σούπερ «combo» στο Μεξικό – Αγγλία με Anytime σκόρερ Κέιν

Τα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει την Αγγλία για τη φάση των «16». Μπορεί στα «χαρτιά» τα Τρία Λιοντάρια να λογίζονται ως το φαβορί της αναμέτρησης, όμως η πορεία των Μεξικανών στο Μουντιάλ προειδοποιεί πως δεν αξίζουν υποτίμηση. Οι συνδιοργανωτές έχουν καταγράψει εντυπωσιακά νούμερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο και δικαίως έχουν κερδίσει μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του θεσμού.

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Συγκεκριμένα είναι απόλυτοι με το 4/4 σε νίκες, έχοντας ξεπεράσει κάθε εμπόδιο στο διάβα τους. Στη φάση των ομίλων επικράτησαν απέναντι σε Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία για να καταλάβουν την πρώτη θέση, ενώ στους «32» απέκλεισαν με νίκη 2-0 το Εκουαδόρ. Με γρανιτένια άμυνα και τέσσερις απαραβίαστες εστίες, το Μεξικό χτίζει την επιτυχία του από την εγγύηση στα μετόπισθεν και πρόκειται για τη μοναδική ομάδα μαζί με την Ισπανία στη διοργάνωση που δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ.

Ενόψει του αγώνα απέναντι στην Αγγλία, οι Μεξικανοί ποντάρουν επίσης και στη στήριξη του επιβλητικού «Αζτέκα», το οποίο θα φιλοξενήσει τη μεταξύ τους κόντρα σε υψόμετρο που ξεπερνάει τα 2.200 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Ακόμα κι έτσι πάντως, το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει απότομα απέναντι στα Τρία Λιοντάρια. Αφού κατέκτησε την κορυφή του ομίλου απέναντι σε Κροατία, Γκάνα και Παναμά, η ομάδα του Τόμας Τούχελ έπεσε πάνω στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στη φάση των «32».

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.20: Νίκη Αγγλία & Να σκοράρει ο Κέιν

Κι αν δεν είχε τον Χάρι Κέιν στο πλευρό της, ίσως τώρα ο αντίπαλος του Μεξικού να ήταν διαφορετικός. Ο Άγγλος φορ ωστόσο με δυο γκολ μέσα σε δέκα λεπτά ανέτρεψε το σκορ και με το τελικό 2-1 έστειλε τη χώρα του στον επόμενο γύρο, αποδεικνύοντας ξανά πως πρόκειται για τον μεγάλο ηγέτη της εθνικής του. Ο επιθετικός της Μπάγερν διανύει υπόκωφα ένα εντυπωσιακό τουρνουά, καθώς την ώρα που οι Μπαπέ και Μέσι έχουν συγκεντρώσει πάνω τους τα βλέμματα, εκείνος έχει καταγράψει ήδη πέντε γκολ κάτω από τα ραντάρ.

Ένα λιγότερο δηλαδή από τους δυο πρώτους σκόρερ στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, όμως το προβάδισμά τους μπορεί εύκολα να ανατραπεί. Ο Κέιν έχει αποδείξει πως δεν αστειεύεται και με αριθμό γκολ σε Μουντιάλ (12) ανώτερο από εκείνο του θρυλικού Πελέ πρόκειται ξεκάθαρα για το μεγάλο όπλο της Αγγλίας, αλλά και τον μεγαλύτερο κίνδυνο που έχει να αντιμετωπίσει η αδιαπέραστη άμυνα του Μεξικού.

Ο προσεχώς 33χρονος επιθετικός πάντως δεν παίζει μόνος του… Τα Τρία Λιοντάρια έχουν εξελιχθεί σε ένα σύνολο που δεν επιτρέπει πολλές φάσεις στην εστία και με υπομονετική κυκλοφορία μπορούν να ροκανίσουν ακόμα και τις πιο δυσκολοκατάβλητες άμυνες. Το απέδειξαν απέναντι στον αξιόμαχο Παναμά που λύγισε από γκολ των Μπέλιγχαμ – Κέιν και επανέλαβαν το έργο απέναντι στους Κονγκολέζους του εξαιρετικού Εμπασί που είχε κατεβάσει ρολά εκείνη τη βραδιά. Οι Μεξικανοί από την πλευρά τους θα προσπαθήσουν να αλλάξουν τη ρότα, αλλά για να το καταφέρουν θα πρέπει να ελπίζουν πως ο έμπειρος φορ δεν θα βρεθεί ξανά σε φόρμα…

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