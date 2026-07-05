Αγωνιστική των…εκπλήξεων για μια θέση στους «8» με ειδικά στοιχήματα!

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Η φάση των «16» στο Παγκόσμιο Κύπελλο διαχρονικά περιλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις και δύο από αυτές πραγματοποιούνται και σε αυτό το Μουντιάλ.

Ένα αρκετά ενδιαφέρον ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στη Βραζιλία και τη Νορβηγία. Η «σελεσάο» αγχώθηκε αρκετά απέναντι στην Ιαπωνία και είδε με τα μάτια της ακόμα και τον αποκλεισμό.

Βρέθηκαν να χάνουν με 1-0 στο ημίχρονο, ισοφάρισαν στο 56’ με τον Καζεμίρο και στο 90+5’ ο Μαρτινέλι πέτυχε το γκολ της νίκης. Η αλήθεια είναι ότι η Βραζιλία δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή της, πήρε όμως το αποτέλεσμα που ήθελε και έχει μπροστά της άλλη μία απαιτητική αναμέτρηση.

Έγινε συζήτηση και για τη μη χρησιμοποίηση του Νεϊμάρ, με τον Αντσελότι να αποκαλύπτει ότι είχε στο πλάνο του να τον περάσει στο παιχνίδι στην αρχή της παράτασης.

Αυτή που έχει δημιουργήσει θετική εντύπωση έως τώρα είναι η Νορβηγία. Η παρέα του Χάαλαντ έδειξε χαρακτήρα στο πρώτο νοκ – άουτ με την Ακτή Ελεφαντοστού και με ένα γκολ του μεγάλου της σταρ στο 86’, επικράτησε με 2-1.

Στη μεγαλύτερή της πρόκληση έως τώρα στη διοργάνωση, είναι έτοιμη να δοκιμάσει τις δυνάμεις της.

Βραζιλία – Νορβηγία 1: 2.01 Χ: 3.75 2: 4.15

Στην άλλη σπουδαία αναμέτρηση, το Μεξικό υποδέχεται στη Mexico City την Αγγλία. Οι οικοδεσπότες έχουν ανεβασμένη ψυχολογία και πίστη ότι μπορούν να φτάσουν ακόμα πιο μακριά στη διοργάνωση.

Έπιασαν άλλωστε πολύ καλή απόδοση στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ για τους «32» και πήραν μία καθαρή νίκη με 2-0. Ο Κινιόνες εξελίσσεται σε απρόσμενο πρωταγωνιστή, έχοντας πετύχει ήδη τρία γκολ ενώ ο Ραούλ Χιμένεθ συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην επίθεση.

Στην αντίπερα όχθη, η Αγγλία έχει έναν και μοναδικό καθοδηγητή, τον Χάρι Κέιν. Ο αρχηγός και ηγέτης της ήταν αυτός που με δύο προσωπικά γκολ έκανε την ανατροπή στο ματς με το Κονγκό.

Η νίκη με 2-1 έδιωξε ένα μεγάλο βάρος από την Αγγλία, η οποία δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι σε αξιόλογη ομάδα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποτιμήσει το Μεξικό σε ένα ματς που αναμένεται συναρπαστικό.

Μεξικό – Αγγλία 1: 3.30 X: 3.25 2: 2.55

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