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Vistabet: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο!

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήριο και θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί.

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Με μπροστάρη τον Μέσι
Η Αργεντινή έκανε το καθήκον της στη φάση των ομίλων, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της με το απόλυτο των νικών και επιβεβαιώνοντας τον τίτλο ενός εκ των μεγάλων φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακόμη και στην αναμέτρηση με την Ιορδανία, όπου παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι επικράτησε με 3-1, δείχνοντας πως διαθέτει βάθος στο ρόστερ και πολλές λύσεις σε κάθε γραμμή. Η «Aλμπισελέστε» παραμένει αήττητη στα 15 τελευταία παιχνίδια της σε Μουντιάλ και Κόπα Αμέρικα, με απολογισμό 12 νίκες και τρεις ισοπαλίες, συνεχίζοντας να χτίζει ένα εντυπωσιακό σερί. Πλέον, στρέφει την προσοχή της στη νοκ άουτ φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το Πράσινο Ακρωτήρι. Με τον Λιονέλ Μέσι σε εξαιρετική κατάσταση και την ομάδα να παρουσιάζει σταθερότητα τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, οι Αργεντινοί θέλουν να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την υπεράσπιση του τίτλου τους. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.95 να σκοράρει πρώτος ο Μέσι στην αναμέτρηση.

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Ζει ιστορικές στιγμές…
Tο Πράσινο Ακρωτήριο ζει το δικό του ποδοσφαιρικό όνειρο. Στην πρώτη συμμετοχή της ιστορίας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατάφερε να προκριθεί στα νοκ άουτ, αποτελώντας μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης. Οι «Μπλε Καρχαρίες» εξασφάλισαν την παρουσία τους στους «32» χωρίς να γνωρίσουν τη νίκη, εκμεταλλευόμενοι τα αποτελέσματα του ομίλου και κυρίως τις απώλειες της Ουρουγουάης, ολοκληρώνοντας τη φάση των ομίλων με τρεις ισοπαλίες. Έγιναν έτσι μόλις η τρίτη ομάδα που καταφέρνει να προκριθεί από τους ομίλους στην παρθενική της συμμετοχή σε Μουντιάλ. Απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια γνωρίζουν πως το έργο τους είναι εξαιρετικά δύσκολο, όμως θα αγωνιστούν χωρίς άγχος, διεκδικώντας μια ιστορική υπέρβαση απέναντι σε έναν αντίπαλο σαφώς ανώτερης ποιότητας. Στο 2.20 να επαληθευτεί το Under 2,5 γκολ.

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