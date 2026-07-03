Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει στο Μαϊάμι το Πράσινο Ακρωτήρι σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026. H ομάδα που θα περάσει στους «16» θα παίξει με τη νικήτρια του Αυστραλία – Αίγυπτος.

Η Αργεντινή πήρε την πρώτη θέση στο 10ο γκρουπ. Η «αλμπισελέστε«, με τον Λιονέλ Μέσι σε εξαιρετική κατάσταση και να πετυχαίνει έξι γκολ, νίκησε και στις τρεις αγωνιστικές. Ξεπέρασε με 3-0 την Αλγερία, 2-0 την Αυστρία και 3-1 την Ιορδανία.

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Το Πράσινο Ακρωτήρι γράφει ιστορία στην πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ. Με τρεις ισοπαλίες τερμάτισε δεύτερο στον 8ο όμιλο, πίσω από την Ισπανία, αφήνοντας εκτός την Ουρουγουάη και τη Σαουδική Αραβία. Έφερε 0-0 με την Ισπανία, 2-2 με την Ουρουγουάη και με 0-0 με τη Σαουδική Αραβία.

Ο άσος της Αργεντινής προσφέρεται στο 1.18** και το διπλό του Πράσινου Ακρωτηρίου ανέρχεται στο 24.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 2.85** βλέπουμε το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, στο 1.41** το N/G.

Όμως, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις όπως πάντα και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που διεξάγεται στο «Hard Rock Stadium», το Over 0.5 γκολ από το Πράσινο Ακρωτήρι πάει στο 2.95**, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 3.80**, ενώ το Over 0.5 ασίστ από τον Enzo Fernandez ανέρχεται στο 3.40**.

Παράλληλα, ο συνδυασμός νίκη Αργεντινής και Over 3.5 γκολ εμφανίζεται στο 3.10**, ενώ το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Gilson Benchimol εκτοξεύεται στο 12.85**. Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, το να σημειώσει το πρώτο γκολ ο Λιονέλ Μέσι εντοπίζεται στο 3.30** από 2.65.

Από μία νίκη Αυστραλία και Αίγυπτος

Στο Άρλινγκτον του Τέξας η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Η Αυστραλία σημείωσε μία νίκη στον όμιλο, την 1η αγωνιστική με την Τουρκία (2-0). Συνέχισε με ήττα από τις ΗΠΑ (2-0) και πήρε το 0-0 με την Παραγουάη. Μία νίκη πέτυχε και η Αίγυπτος, 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Έφερε και δύο ισοπαλίες, με Βέλγιο και Ιράν, αμφότερες με 1-1.

Η νίκη της Αυστραλίας προσφέρεται στο 3.30**, ενώ αυτή της Αιγύπτου στο 2.55**. Παράλληλα, το Over 2.5 γκολ το συναντάμε στο 2.78** και το Under, σημείο που εμφάνισε η Αυστραλία στα 5 τελευταία παιχνίδια της, στο 1.45**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 4.30**, το να κρατήσει ανέπαφη την εστία της η Αυστραλία πάει στο 3.00**, ενώ το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανέρχεται στο 4.10**. Επιπλέον, το να σκοράρει ο Omar Marmoush το βλέπουμε στο 3.85**, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Nestroy Irankunda εντοπίζεται στο 4.80**, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 εμφανίζεται πλέον στο 6.20**. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, το combo G/G και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.95** από 3.20.

Πέντε ματς αήττητη η Κολομβία

Το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι αυτό ανάμεσα στην Κολομβία και την Γκάνα, το οποίο διεξάγεται στο Κάνσας. Η Κολομβία τερμάτισε 1η στον όμιλό της, νικώντας Ουζμπεκιστάν (3-1), ΛΔ Κονγκό (1-0) και φέρνοντας 0-0 με την Πορτογαλία. Συμπλήρωσε 5 σερί ματς αήττητη (4 νίκες). Η Γκάνα προκρίθηκε ως 3η από τον όμιλό της, νικώντας 1-0 τον Παναμά, φέρνοντας 0-0 με την Αγγλία και χάνοντας 2-1 από την Κροατία. Μετράει 7 Under 2.5 γκολ στα 10 τελευταία παιχνίδια της.

Η επικράτηση της Κολομβίας προσφέρεται στο 1.55** και αυτή της Γκάνας στο 7.70**. Ταυτόχρονα, το G/G δίνεται στο 2.30** και το N/G στο 1.60**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, η διπλή υπέρ της Γκάνας ανέρχεται στο 2.75**, το να σκοράρει ο Luis Fernando Diaz πάει στο 3.05**, ενώ το Over 9.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 3.70**. Ακόμη, το Over 0.5 ασίστ από τον James Rodriguez εμφανίζεται στο 3.40**, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Antoine Semenyo φτάνει στο 5.90**, ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο το βλέπουμε στο 4.30**. Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, ο συνδυασμός νίκη Κολομβίας και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.50** από 2.77.

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