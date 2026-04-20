Σε «εξωφρενική» τιμή το απόλυτο της ΑΕΚ στα πλέι οφ!💣🔥

Η ΑΕΚ έστησε πάρτυ τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια με καλεσμένο τον ΠΑΟΚ, τον οποίο διέλυσε 3-0. Έτσι η Ένωση σημείωσε το 2/2 στα πλέι οφ και πλέον θεωρείται δικαίως το ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στη Σούπερ Λιγκ.

Οι κιτρινόμαυροι αποσπάστηκαν στο +5 από τον Ολυμπιακό και στο +8 από τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία, ενώ απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για να πέσει η αυλαία.

Συνεπώς δεν είναι απίθανο το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να πετύχει το απόλυτο νικών στα πλέι οφ, με τη Novibet να προσφέρει το συγκεκριμένο σενάριο σε άκρως δελεαστική απόδοση.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα από επική ανατροπή επί της Ράγιο Βαγιεκάνο στο Κόνφερενς Λιγκ και λίγες ημέρες αργότερα, παρά την κόπωση, συνέτριψε τον ΠΑΟΚ εντός έδρας.

Ακολουθούν οι διπλές αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ουσιαστικά παίζει για την τιμή των όπλων, ενώ στη συνέχεια φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ, που ρεαλιστικά είναι εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος.

Αν όλα πάνε καλά στο φινάλε των πλέι οφ η Ένωση θα κάνει φιέστα με τον Ολυμπιακό στο γήπεδό της. Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ:

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (03/05) Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (21:00)

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10/05) ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19:30)

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13/05) ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (19:30)

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17/05) ΑΕΚ – Ολυμπιακός (19:30)

ΑΕΚ Αποδόσεις Μακροχρόνια

Δεν είναι μόνο η βαθμολογική θέση της ΑΕΚ, αλλά και η εξαιρετική εικόνα που εμφανίζει στους αγώνες μέσα στο γήπεδο. Στέλνει δηλαδή ηχηρό μήνυμα επιστροφής στο θρόνο έπειτα από τρία χρόνια.

Εξάλλου μόνο ο Ολυμπιακός φαίνεται πως μπορεί να την ακολουθήσει στην κούρσα, αν και οι ερυθρόλευκοι δεν εμπνέουν με τις εμφανίσεις τους, παρά το πρόσφατο διπλό στη Λεωφόρο. Πριν ξεκινήσουν τα πλέι οφ είχαμε σχετικά μικρή διαφορά στις αποδόσεις κατάκτησης του πρωταθλήματος, αλλά τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Συγκεκριμένα μετά το πέρας της 2ης αγωνιστικής στις αναλύσεις βρίσκουμε την ΑΕΚ στο χαμηλό 1,22 για να πάρει το πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί στο 5.00 και τον ΠΑΟΚ να δίνεται στο υψηλό 31.00! Παράλληλα σε απόδοση 1.75 προσφέρεται από τη Novibet να παραμείνει η Ένωση αήττητη εντός έδρας.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΚ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1.22 ΑΕΚ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΗΤΤΗΤΗ ΕΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ 1.75

Πόσο δίνει να κάνει το απόλυτο η ΑΕΚ

Φυσικά για όσους αρέσκονται σε παιχνίδι με υψηλό ρίσκο στα προγνωστικά, η Novibet προσφέρει το στοίχημα να κερδίσει η ΑΕΚ όλους τους αγώνες των πλέι οφ σε εκκωφαντική απόδοση, στο 41.00!