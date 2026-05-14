ΑΕΚ – Άρης Betsson BC με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson

Η ΑΕΚ φιλοξενεί στη «SUNEL Arena» τον Άρη Betsson BC για το Game 1 της σειράς τους στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης των play-off της GBL. Η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα παίξει με τον νικητή της σειράς Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου.

Αυτήν τη σεζόν οι δύο ομάδες έπαιξαν δύο φορές στη regular season της GBL. Καθεμία νίκησε εντός έδρας: 82-76 η ΑΕΚ, 82-78 οι Θεσσαλονικείς.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η ΑΕΚ έρχεται από μια επώδυνη ήττα στον τελικό του BCL από τη Ρίτας με 92-86 στην παράταση (80-80 κ.δ.). Κρατούσε την κούπα στα χέρια της για 30 λεπτά, καθώς νίκησε στα τρία πρώτα δεκάλεπτα με 25-15, 17-10, 21-20. Στο 4ο 10λεπτο όμως κατέρρευσε, με τους Λιθουανούς να καλύπτουν τη διαφορά των 18 πόντων που είχε δημιουργηθεί. Στην GBL η ΑΕΚ τερμάτισε στην 4η θέση με ρεκόρ 16-8. Το ζητούμενο πλέον για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είναι να μαζέψει τα κομμάτια της και να παρουσιαστεί έτοιμη από κάθε άποψη για να κάνει το πρώτο βήμα προς την πρόκριση.

Ο Άρης Betsson BC, από τη μεριά του, βγήκε 5ος στην κανονική διάρκεια με 14-10. Έπειτα από μια δύσκολη αρχή, ανέπτυξε ταυτότητα υπό τις οδηγίες του Ίγκορ Μίλιτσιτς και μπαίνει στα πλέι οφ γεμάτος όνειρα και έτοιμος για τις προκλήσεις που θα του παρουσιαστούν. Το στοίχημα για τον «Αυτοκράτορα» είναι να δείξει πως παραμένει σε εγρήγορση. Να σημειώσουμε ότι το τελευταίο παιχνίδι του ήταν στις 25 Απριλίου, όταν κέρδισε εντός έδρας τον Πανιώνιο με 75-65.

Στο ΑΕΚ – Άρης Betsson BC οι αποδόσεις δίνουν το προβάδισμα στην Ένωση για να πάρει τη νίκη και να κάνει το 1-0 στη σειρά. Ο άσος της ΑΕΚ προσφέρεται στο 1.52** και το διπλό του Άρη Betsson BC ανέρχεται στο 2.49** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης. Το να υπάρξει παράταση πληρώνει 9.00**.

Στο στοίχημα νικητής σειράς, η ΑΕΚ βρίσκεται στο 1.30**, ενώ το να εκμεταλλευτεί ο Άρης Betsson BC τις συγκυρίες και να περάσει εκείνος φτάνει στο 3.20**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Η Betsson, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τα ματς των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην πλατφόρμα της Betsson όμως θα προκύψουν και μοναδικές ευκαιρίες πονταρίσματος στο live, ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει το ματς. Ωστόσο, εσύ μπορείς να κλειδώσεις από νωρίς τα κέρδη σου, αρκεί να χρησιμοποιήσεις το Auto Cash Out. Πρόκειται για ένα περίφημο εργαλείο που σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα. Μία δυνατότητα που προσφέρει ελευθερία κινήσεων, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΕΟΠΑΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ