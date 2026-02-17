Eurovision 2026 αποδόσεις: Έτοιμος να… το φέρει ο Akylas, οι τιμές των φαβορί ✨🔥

O 70ός τελικός στην ιστορία της Eurovision μάς… περιμένει στη γωνία. Όλο και πλησιάζει. Μετά τη νίκη του Nemo το 2025, ως είθισται, θα διεξαχθεί στην Αυστρία στις 16 Μαΐου. Ήδη, όμως, γίνεται πολλή κουβέντα για τις χώρες με τις πιο δυνατές συμμετοχές στη διοργάνωση, αυτές που έχουν προβάδισμα νίκης και… ενδιαφέρον όσον αφορά στο στοίχημα.

Και η Ελλάδα είναι ανάμεσα σε αυτές. Μέχρι να φτάσουμε εκεί φυσικά έχουμε καιρό, πρέπει να λάβουν χώρα και οι ημιτελικοί στις 12 και 14 Μαΐου, όμως ο Akylas είναι από τώρα έτοιμος να το… φέρει.

Eurovision 2026 – Ελλάδα και φαβορί

Ο 27χρονος τραγουδιστής έχει προκαλέσει τρελό χαμό με το κομμάτι του, «Ferto». Είναι χαρακτηριστικό πως στον εθνικό τελικό μάζεψε κάθε πιθανό βαθμό και από τις ψήφους των δύο επιτροπών αλλά και από αυτές του κοινού.

Και ήδη έχει… σπείρει τρόμο στην Ευρώπη, θα μπει πολύ δυνατά στον διαγωνισμό με στόχο να χαρίσει στην Ελλάδα τη δεύτερη νίκη της ιστορία της. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή προβάλει ως το απόλυτο φαβορί για την πρώτη θέση στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

Η τιμή του, στο 5.50, είναι ιδιαίτερα ελκυστική, ενώ την ίδια απόδοση έχει και η Φινλανδία. Ακολουθεί το Ισραήλ με 7.50 ενώ την πρώτη πεντάδα των φαβορί συμπληρώνουν η Δανία και η Ουκρανία με 10.00.

Eurovision 2026 αποδόσεις

Υπενθυμίζουμε πως αναρωτιέστε πώς παίζεται το στοίχημα σε μουσικά events, μπορείτε να βρείτε εδώ ό,τι χρειάζεστε. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα φαβορί και τις αποδόσεις τους.