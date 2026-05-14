Final Four 2025-26 αποδόσεις: Οι τιμές για το «στέμμα» της Αθήνας! 👑🔥

Τώρα… μπαίνουμε στο καλό, τώρα κρίνονται τα πάντα στα προγνωστικά Ευρωλίγκα. Η τετράδα έκλεισε και πλέον οδεύουμε προς το Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 22 και τις 24 Μαϊου.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε από τη Βαλένθια και θα μείνει εκτός από τη γιορτή που θα γίνει μέσα στο ίδιο του το «σπίτι». Οι «νυχτερίδες», πάντως, μαζί με τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης εγγυώνται να χαρίσουν συναρπαστικούς αγώνες στο κουπόνι και πολλές συγκινήσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Πρωταθλήτρια Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό, ενώ στον άλλον υπάρχει… ισπανικός εμφύλιος στα προγνωστικά μπάσκετ. Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα παρέα με τη Stoiximan!

Final Four 2025-26 Αποδόσεις νικητή

Η ώρα του να… πιει νερό

Η αλήθεια είναι πως ο δρόμος έχει στρωθεί για τον Ολυμπιακό. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα κατά τη διάρκεια της σεζόν και έχει την τεράστια ευκαιρία να σηκώσει το τρόπαιο στην έδρα του μεγάλου του αντιπάλου.

Τόσες φορές έχει φτάσει στην πηγή τα τελευταία χρόνια, είναι η ώρα να… πιει και νερό. Υπάρχει άλλωστε τεράστια δίψα στον Οργανισμό για αυτή την κατάκτηση. Αναμενόμενα φαβορί οι «ερυθρόλευκοι», με την απόδοσή τους στο 2.00.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE 2.00

Για το back to back

Ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε. Πέρυσι επέβαλε την ισχύ της με ολοκληρωτικό τρόπο, φέτος θα ήθελε να κάνει το ίδιο και να φτάσει σε ένα τρομερό back to back.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους το… πήγαινε τρένο για μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι έκανε μια μικρή… κοιλιά κι αυτό έδωσε περιθώρια για την αμφισβήτησή της, όμως είναι σαφές πως έχει την ποιότητα και την τεχνογνωσία για να διατηρήσει τα σκήπτρα της. Στο 3.75 η τιμή της.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE 3.75

Για την επιστροφή στην κορυφή η Βασίλισσα

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η τρίτη στη λίστα των φαβορί στο Final Four. Μόνο και μόνο το… όνομα και η φανέλα της που ζυγίζει τόνους, αρκούν για να τη φέρουν ξανά στην κορυφή.

Δεν σπέρνει τον ίδιο τρόμο με τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα έχει και τον Έντι Ταβάρες στη διάθεσή της, όμως ουδείς έχει το δικαίωμα να την ξεγράψει από νωρίς. Η Βασίλισσα ψάχνει ξανά το στέμμα μετά το 2023 και θα τα δώσει όλα για να το φορέσει. Στο 5.00 η απόδοσή της.

ΡΕΑΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE 5.00

Η απόλυτη έκπληξη

Ακολουθεί – έστω και σε… ισοπαλία – η Βαλένθια, η απόλυτη έκπληξη της σεζόν. Κανείς δεν περίμενε πως θα κάνει αυτή τη χρονιά και θα βγει 2η στη regular season, κανείς δεν περίμενε πως θα ολοκληρώσει το reverse sweeping απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η έλλειψη εμπειρίας ήταν το μεγαλύτερο ερωτηματικό για εκείνη, αλλά… απάντησε και πλέον κάνει θαρραλέα όνειρα, με οδηγό το ολοκληρωτικό μπάσκετ που πρεσβεύει. Κι αυτή τη βρίσκουμε στο 5.00.