Eurovision 2026 Στοιχήματα: Προγνωστικά και Φαβορί

Ο μήνας Μάιος αποτελεί μια γιορτή, από πολλές οπτικές. Το πρόγραμμα tv περιλαμβάνει τους τελικούς των κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ οι φίλοι της μουσικής περιμένουν τη Eurovision.

Ειδικότερα η eurovision 2026 έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα καθώς η Ελλάδα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, βρίσκεται στο επίκεντρο. Παράλληλα είναι μια χρονιά κατά την οποία έχουν μαζευτεί αρκετά καλά τραγούδια, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον στα στοιχήματα eurovision 2026.

Παρακάτω έχουμε ετοιμάσει έναν πλήρες οδηγό σχετικά με τα προγνωστικά eurovision 2026, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζεις και τις καλύτερες προσφορές για στοίχημα.

Πού θα γίνει η Eurovision 2026

Πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας το που θα γινει η eurovision 2026. Η περσινή νίκη του JJ χάρη στο τραγούδι «Wasted Love», έδωσε στην Αυστρία την ευκαιρία να γίνει η οικοδέσποινα για φέτος.

Κάπως έτσι ο διαγωνισμός τραγουδιού eurovision 2026 θα φιλοξενηθεί στο «Wiener Stadthalle». Συγκεκριμένα το στάδιο έχει χωρητικότητα 16.000 θέσεων και ήδη έχει φορέσει τα καλά του για να υποδεχθεί άτομα απ’ όλον τον κόσμο.

Πότε είναι η Eurovision 2026

Όπως κάθε άλλη χρονιά έτσι και φέτος, η eurovision 2026 ημερομηνια έχει γνωστοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό. Οι ημέρες-κλειδιά είναι 12-16 Μαΐου, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και τον τελικό.

Ο Α’ ημιτελικός θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Μαΐου και ο Β’ ημιτελικός την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Πότε είναι ο τελικός της Eurovision 2026

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των δύο ημιτελικών, θα προκύψουν οι 20 χώρες που θα διαγωνιστούν στον τελικό. Εκεί ήδη θα τις περιμένουν οι υπόλοιπες πέντε, που παίρνουν αυτόματα εισιτήριο (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία).

Ο τελικόσ eurovision 2026 θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου.

Eurovision 2026 Τραγούδια

Αφού πλέον γνωρίζουμε τα βασικά, πάμε και στα SOS και στο ποια τραγουδια περασαν στην eurovision 2026. Ειδικότερα θα επικεντρωθούμε στις παρουσίες της Ελλάδας και της Κύπρου.

Τραγούδι Eurovision 2026 Ελλάδα

Είναι από τις ελάχιστες φορές που τα προγνωστικα eurovision 2026, έχουν αρκετά ψηλά την Ελλάδα στα φαβορί. Εκπρόσωπος για τη χώρα μας θα είναι ο Akylas με το τραγούδι «Ferto».

Ο Ακύλας Μυτιληναίος κυκλοφόρησε κάποια από τα πρώτα του κομμάτια το 2021, ενώ έγινε viral στο TikTok χάρη στο τραγούδι «Ατελιέ» το 2023. Ο 27χρονος Σερραίος είναι έτοιμος να μετατρέψει τη σκηνή της eurovision 2026 σε ένα μεγάλο πάρτι!

Το τραγούδι αν και στο άκουσμα συνδειάζει διάφορα είδη μουσικής – pop, χορευτική και reggaeton – το κεντρικό του μήνυμα είναι αρκετά διαφορετικό. Στην ουσία αυτό που πραγματεύεται είναι ο υπερκαταναλωτισμός και η ανάγκη για τα «πολλά» που υπάρχει στις μέρες μας.

Η παρουσία του Akyla στο Sing for Greece (τον ελληνικό τελικό) ήταν καταιγιστική. Στην ουσία ο ίδιος μάζεψε όλους τους πιθανούς βαθμούς και πήρε εύκολα την πρώτη θέση στη διοργάνωση.

Κύπρος Eurovision 2026

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η φετινή παρουσία της Κύπρου στην eurovision 2026. Η γειτονική χώρα στέλνει στον διαγωνισμό την Antigoni με το τραγούδι «Jalla».

Ο τίτλος στην ουσία σημαίνει «Τζ’ Άλλα», το οποίο από τα κυπριακά μεταφράζεται ως «περισσότερο». Αυτό που πραγματεύεται στους στίχους είναι η ανάγκη και διάθεση για περισσότερη ζωή.

Υποψηφιότητες Eurovision 2026

Για μια θέση στον τελικόσ eurovision 2026 θα «παλέψουν» συνολικά 30 χώρες. Στην ουσία οι πρώτες 15 θα τραγουδήσουν στον Α’ ημιτελικό και οι υπόλοιπες 15 στον Β’ ημιτελικό.

Παράλληλα οι χώρες του big-5 θα κάνουν εμφάνιση τις δύο αυτές ημέρες, χωρίς να διαγωνιστούν καθώς έχουν ήδη προκριθεί. Ας δούμε παρακάτω όλα τα τραγούδια στον ημιτελικοσ eurovision 2026.

Α Ημιτελικός Eurovision 2026

Ο α ημιτελικοσ eurovision 2026 θα λάβει χώρα την Τρίτη 12 Μαΐου στις 22:00. Ο Akylas διαγωνίζεται εκείνη την ημέρα και μάλιστα, θα τραγουδήσει τέταρτος στη σειρά.

Μαζί με την ελληνική συμμετοχή, την ίδια ημέρα θα τραγουδήσει και η Φινλανδία που λογίζεται στα φαβορι eurovision 2026. Επίσης θα δούμε τα τραγούδια της Ιταλίας και της Γερμανίας.

Παρακάτω η σειρά με την οποία θα διαγωνιστούν και οι αποδόσεις για νίκη στον ημιτελικό.

Χώρα Τραδούδι Απόδοση 1. Μολδαβία “Viva, Moldova” –

Satoshi 22.00 2. Σουηδία “My System” –

Felicia 15.00 3. Κροατία “Andromeda” –

Lelek 35.00 4. Ελλάδα “Ferto” –

Akylas 3.50 5. Πορτογαλία “Rosa” –

Bandidos do Cante 150.00 6. Γεωργία “On Replay” –

Bzikebi 100.00 7. Φινλανδία “Liekinheitin” –

Linda Lampenius & Pete Parkkonen 1.45 8. Μαυροβούνιο “Nova zora” –

Tamara Živković 100.00 9. Εσθονία “Too Epic To Be True” –

Vanilla Ninja 200.00 10. Ισραήλ “Michelle” –

Noam Bettan 6.00 11. Βέλγιο “Dancing on the Ice” –

Essyla 20.00 12. Λιθουανία “Sólo quiero más” –

Lion Ceccah 65.00 13. Σαν Μαρίνο “Superstar” –

Senhit 200.00 14. Πολωνία “Pray” –

Alicja 150.00 15. Σερβία “Kraj mene” –

Lavina 45.00

Β Ημιτελικός Eurovision 2026

Ο β ημιτελικοσ eurovision 2026 θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00. Το ενδιαφέρον μας εκεί είναι στην Κύπρο, η οποία εμφανίζεται 8η στη σειρα εμφανισησ eurovision 2026.

Από τα eurovision 2026 φαβορι ξεχωρίζει η παρουσία της Δανίας σε αυτόν τον ημιτελικό. Παράλληλα θα τραγουδήσουν και η Αυστρία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρακάτω η σειρά με την οποία θα διαγωνιστούν και οι αποδόσεις για νίκη στον β ημιτελικό eurovision 2026.

Χώρα Τραγούδι Απόδοση 1. Βουλγαρία “Bangaranga” –

Dara 25.00 2. Αζερμπαϊτζάν “Just Go” –

Jiva 200.00 3. Ρουμανία “Choke me” – Alexandra Căpitănescu 12.00 4. Λουξεμβούργο “Mother Nature” –

Eva Marija 100.00 5. Τσεχία “Crossroads” –

Daniel Žižka 50.00 6. Αρμενία “Paloma Rumba” –

Simón 75.00 7. Ελβετία “Alice”

Veronica Fusaro 75.00 8. Κύπρος “Jalla” –

Antigoni 25.00 9. Λετονία “Ēnā” –

Atvara 75.00 10. Δανία “Før vi går hjem” –

Søren Torpegaard Lund 2.50 11. Αυστραλία “Eclipse” –

Delta Goodrem 2.55 12. Ουκρανία “Ridnym” –

Leléka 4.00 13. Αλβανία “Nân” –

Alis 65.00 14. Μάλτα “Bella” –

Aidan 35.00 15. Νορβηγία “Ya ya ya” –

Jonas Lovv 75.00

Eurovision 2026 Φαβορί και Αποδόσεις

Από τα υποψηφια τραγουδια eurovision 2026, ξεχωρίζουν κάποια στο στοίχημα σε καλλιτεχνικά events. Συγκεκριμένα έχουμε ξεχωρίσει τα πρώτα ονόματα που φιγουράρουν στις πέντε πρώτες θέσεις στις eurovision 2026 αποδόσεις.

Φινλανδία Eurovision 2026: Ήρθε για να μείνει

Το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί η φινλανδία eurovision 2026 έχει κάνει πάταγο. Τόσο η σκηνική παρουσία σε συνδυασμό με την ίδια τη μελωδία, της έχουν δώσει την πρώτη θέση στη λίστα των φαβορί από την πρώτη μέρα στις νόμιμες στοιχηματικές. Η Φινλανδία είναι ίσως η μοναδική χώρα που δεν έχει αλλάξει θέση, από όταν άνοιξαν οι αγορές για τη eurovision 2026.

Μεγάλο ατού της σκηνικής παρουσίας το γεγονός πως η Linda Lampenius θα παίξει βιολί ζωντανά στη σκηνή.

Νικητής Eurovision 2026 – Φινλανδία 2.15

Ελλάδα Eurovision 2026: Θέλει να το φέρει ο Akylas

Η Ελλάδα με τη σειρά της, ανεβοκατεβαίνει στις θέσεις της τετράδας. Υπήρχε και υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για την παρουσία του Akyla, ο οποίος θα παρουσιαστεί στη σκηνή σαν να διαγωνίζεται σε ένα video game.

Τα πρώτα δευτερόλεπτα που κυκλοφόρησαν από τις πρόβες για την ελλαδα eurovision 2026, όμως, έχουν φέρει την άνοδο στις αποδόσεις.

Νικητής Eurovision 2026 – Ελλάδα 5.20

Δανία Eurovision 2026: Ελπίζει για top 3

Τα φώτα της δημοσιότητας έχει τραβήξει και η δανια eurovision 2026. Ο Søren Torpegaard θα εμφανιστεί στη σκηνή, με ένα κουτί να κλέβει την παράσταση.

Σαν άλλος Σάκης Ρουβάς, ο Δανός τραγουδιστής πρόκειται να… σκίσει το πουκάμισό του και να μας αποκαλύψει ένα άλλο ένδυμα. Παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση.

Νικητής Eurovision 2026 – Δανία 7.00

Γαλλία Eurovision 2026: Ελπίζει στην αξία που της αναλογεί

Ιστορικά η Γαλλία στέλνει πολύ καλά τραγούδια, όμως έχει να φτάσει στην πρώτη τριάδα από το 2021. Ας μην μιλήσουμε για κατάκτηση, καθώς τελευταία φορά το πήρε το 1977!

Φέτος η γαλλια eurovision 2026 με τη Monroe έχει θέσει πολύ δυνατή υποψηφιότητα για να φτάσει στην κορυφή, με τις αποδόσεις της να κυμαίνονται στην τριτοτέταρτη θέση.

Νικητής Eurovision 2026 – Γαλλία 10.00

Αυστραλία Eurovision 2026: Φιλοδοξεί να φτάσει στην κορυφή

Μετά από δύο διαδοχικές χρονιές κατά τις οποίες δεν κατάφερε να περάσει από τον ημιτελικό, η αυστραλια eurovision 2026 θέλει να δώσει τον καλύτερό της εαυτό.

Η Delta Goodrem είναι από τα μεγαλύτερα αστέρια της φετινής διοργάνωσης κι ευελπιστεί να φτάσει (ή και να ξεπεράσει) την καλύτερη επίδοση της χώρας που ήταν πριν δέκα χρόνια – 2η θέση με 511 βαθμούς («Sound of Silence», Dami Im).

Νικητής Eurovision 2026 – Αυστραλία 12.00

Προγνωστικά Eurovision 2026 – Τι λέει η Kingbet

Έχοντας αναλύσει όλα τα δεδομένα και τις παραμέτρους, ας δούμε και τα δικά μας προγνωστικά στοιχήματος για στοιχημα eurovision 2026.

Πολύ ενδιαφέρον έχει η αγορά της Stoiximan για τον νικητή των Εθνικών Επιτροπών. Η απόδοση της Φινλανδίας μας ελκύει αρκετά, με γνώμονα πως το ζωντανό βιολί θα αρέσει πολύ.

Νικητής Εθνικών Επιτροπών – Φινλανδία 4.00

Μην ξεχνάς πώς μπορείς να παίξεις στοίχημα στη Γιουροβίζιον με τις καλύτερες προσφορές χωρίς κατάθεση και τα ενεργά promo code από τις καλύτερες στοιχηματικές στην Ελλάδα.

Μείνε συντονισμένος για τα προγνωστικά Eurovision για τον Α’ Ημιτελικό, τον Β’ Ημιτελικό, καθώς και τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού eurovision 2026.

Συχνές ερωτήσεις για τη Eurovision 2026