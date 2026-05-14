Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι: Ιστορικός τελικός με ελκυστικές αποδόσεις!🏆

Αυτή την κούπα ποιός θα την πάρει; Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι έρχονται αντιμέτωπες στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, σε μια «μάχη» μέχρι τελικής πτώσεως στο κουπόνι.

Τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες σε τελικό οποιαδήποτε διοργάνωσης ήταν το 2021. Τότε, οι μπλε του Λονδίνου επικράτησαν 1-0 της Σίτι και κατέκτησαν το Τσάμπιονς Λιγκ. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που κοντράρονται σε τελικό Κυπέλλου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

ΤΣΕΛΣΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 2.90 1.42

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι αποδόσεις

Η Τσέλσι φτάνει για 17η φορά σε τελικό Κυπέλλου Αγγλίας, πρώτη μετά το 2022, ενώ μετράει συνολικά 8 τρόπαια, με πιο πρόσφατο το 2018. Επιδιώκει να μετριάσει τον προβληματισμό από την κάκιστη πορεία στη φετινή Premier League, εκεί όπου κινδυνεύνει να μείνει εκτός Ευρώπης. Προέρχεται από την ισοπαλία 1-1 επί της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Όσον αφορά στη Μάντσεστερ Σίτι, είναι η μοναδική ομάδα στο Νησί που φτάνει για 4η διαδοχική σεζόν σε τελικό Κυπέλλου Αγγλίας, όμως έχασε τους δύο τελευταίους. Συνολικά έχει πάρει το συγκεκριμένο τρόπαιο 7 φορές. Στο πρωτάθλημα έμεινε πίσω στη μάχη του τίτλου μετά την γκέλα (2-2) στην έδρα της Έβερτον.

Γενικά η φετινή εικόνα της Μάντσεστερ Σίτι είναι καλύτερη από τους μπλε. Εξάλλου, οι «πολίτες» έχουν πάρει τον αέρα της Τσέλσι τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποτυπώνεται στο σετ αποδόσεων από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΤΣΕΛΣΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4.35 3.85 1.78

Πάντα σε τέτοιες αναμετρήσεις βρίσκονται στο προσκήνιο οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά, εκεί όπου συναντάμε σε τιμές φαβορί το Over 2,5.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι ειδικά στοιχήματα

Κάτι… χρωστάει η Μάντσεστερ Σίτι στην Τσέλσι για τον χαμένο τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Άλλωστε, διαθέτει την απαιτούμενη επιθετική ποιότητα για να προκαλέσει πολλά προβλήματα στην ευάλωτη αμυντική γραμμή των Λονδρέζων.

Πάνω σε αυτό το σκεπτικό θα χτίσουμε ένα bet builder, ενώ αξίζει να στραφούμε και σε ορισμένα ειδικά στοιχήματα, που βρίσκουμε σε άκρως δελεαστικές αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΙΤΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΓΚΟΛ ΔΙΑΦΟΡΑ 3.45 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 4.20 2+OVER 2,5+ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Η ΣΙΤΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 3.55 ΣΙΤΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 6.80 ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ ΜΑΤΣ: 1-2 3.35

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι διαιτητής

Η FA θέλησε να… ρισκάρει με την επιλογή του Ντάρεν Ίνγκλαντ. Είναι η πρώτη φορά που ο 40χρονος ρέφερι θα διευθύνει τελικό Κυπέλλου Αγγλίας. Την τρέχουσα σεζόν έχει σφυρίξει 22 συνολικά ματς στην Πρέμιερ Λιγκ έχοντας μοιράσει 96 κίτρινες και 3 κόκκινες. Μάλιστα, η Τσέλσι κέρδισε μόνο ένα παιχνίδι από τα τέσσερα που έδωσε με διαιτητή τον Ντάρεν Ίνγκλαντ.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο συγκεκριμένος ρέφερι ήταν στο VAR και είχε σωστή παρέμβαση στη «φάση της χρονιάς» στην Αγγλία, στο τέρμα ισοφάρισης της Γουέστ Χαμ με την Άρσεναλ στο 95′, που αρχικά μέτρησε γκολ και στη συνέχεια ακυρώθηκε αφού υπήρξε επιθετικό φάουλ στον γκολκίπερ Ράγια.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι κανάλι

Τον μεγάλο Τελικό ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Σίτι έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sport 2 HD. Σέντρα της αναμέτρησης στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου.