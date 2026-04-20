Μπράιτον – Τσέλσι: «Παγίδα» στον νότο με… καυτές αποδόσεις 🔥⚽️

Είναι γνωστό πως δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στο κουπόνι στην Αγγλία. Ειδικά στα πάντα… απρόβλεπτα προγνωστικά Πρέμιερ Λιγκ. Αυτό, ωστόσο, ισχύει ακόμη περισσότερο για τη δύσκολη αποστολή της Τσέλσι στην έδρα της Μπράιτον.

Οι «γλάροι» έχουν καλή παράδοση απέναντι στους Λονδρέζους και είναι αποφασισμένοι να τους στήσουν ξανά… παγίδα. Τρομερά ενδιαφέρον το παιχνίδι, αμφότερες ψάχνουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία Πρέμιερ Λιγκ για χάρη των ευρωπαϊκών τους βλέψεων. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα.

ΜΠΡΑΪΤΟΝ TOP 5 ΤΣΕΛΣΙ TOP 4 30.00 24.00

Μπράιτον – Τσέλσι αποδόσεις

Λόγω σερί και μομέντουμ, το παιχνίδι είναι πολύ πιο αμφίρροπο από όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά. Κι αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες για αυτό.

Φυσικά, πάντα έχει ενδιαφέρον η αγορά των γκολ, ειδικά σε παιχνίδια της Πρέμιερ Λιγκ που ο χορός των τερμάτων έχει την… τιμητική του.

Μπράιτον – Τσέλσι ειδικά στοιχήματα

Καλά όλα τα παραπάνω, βέβαια, αλλά, όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν και στοιχήματα με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και φυσικά μεγαλύτερη αξία. Μιλάμε για τα ειδικά και συνδυαστικά, τα bet builder που δίνουν άλλη… γλύκα σε κάθε παιχνίδι. Μπορείτε παρακάτω να δείτε τις πιο ελκυστικές επιλογές που ξεχωρίσαμε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΠΡΑΪΤΟΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 9.00 OVER 10,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ+2-3 ΓΚΟΛ 8.50 ΤΣΕΛΣΙ+ΠΑΛΜΕΡ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+OVER 2,5 5.85 ΓΟΥΕΛΜΠΕΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ OVER 1,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 7.00 G/G+OVER 3,5+OVER 27,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ 5.70

Μπράιτον – Τσέλσι κανάλι

Το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα σε Μπράιτον και Τσέλσι μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Novasports Premier League. Σέντρα της αναμέτρησης στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης κι εσείς δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.