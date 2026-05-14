ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ισπανικές μονομαχίες με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ισπανικές μονομαχίες με ενισχυμένες αποδόσεις!
Sport Bilder des Tages Spanish La Liga EA Sports soccer match Atletico Madrid vs Real Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium in Madrid, Spain. 27 September 2025 Kylian Mbappe 900/Cordon Press PUBLICATIONxNOTxINxFRAxESP 900/CordonxPress LOF - Atletico Madrid vs Real Madrid

Το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Πέμπτης (14/05) είναι σχετικά φτωχό, με την δράση να επικεντρώνεται στην Ισπανία.

Στη La Liga διεξάγονται τρεις αγώνες για την 36η αγωνιστική, ο κάθε ένας με το δικό του ενδιαφέρον.

Στη Μαδρίτη, η Ρεάλ υποδέχεται την υποβιβασμένη Οβιέδο και προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της. Η ήττα στο Clasico από την Μπαρτσελόνα έδωσε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στη μεγάλη της αντίπαλο, ενώ το κλίμα μετά το σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον Βαλβέρδε και τον Τσουαμενί, είναι βαρύ.

Ο Αρμπελόα ξέρει ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας και ο Ζοσέ Μουρίνιο φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για να τον αντικαταστήσει. Από την άλλη η Οβιέδο ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στη Σεγούντα και θα προσπαθήσει απλά να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.

Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο 1:1.29 X: 5.80 2: 8.80

Σαφώς μεγαλύτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση ανάμεσα στη Χιρόνα και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Οι γηπεδούχοι αγνοούν τη νίκη εδώ και πέντε αγωνιστικές και έτσι έχουν βρεθεί στη ζώνη του υποβιβασμού με 39 βαθμούς. Κάθε παιχνίδι είναι και ένας τελικός για τους ίδιους, ειδικά αν αγωνίζονται εκτός έδρας.

Μάλιστα θα αντιμετωπίσουν μία Σοσιεδάδ που μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου δεν έχει πάρει νίκη στο πρωτάθλημα. Μετράει δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, έχοντας όμως ήδη εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Χιρόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1: 1.95 X: 3.70 2: 3.45

Τέλος, η Βαλένθια υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο σε ένα ματς με άρωμα Ευρώπης. Οι «νυχτερίδες» μπορεί να βρίσκονται στην 12η θέση αλλά απέχουν μόλις τρεις βαθμούς από την επτάδα.

Προέρχονται μάλιστα από ένα μεγάλο διπλό στην έδρα της Μπιλμπάο και πηγαίνουν με ανεβασμένη ψυχολογία στην αναμέτρηση. Από την άλλη η Βαγιεκάνο, είναι μεν στο -2 από την 7η Χετάφε αλλά το μυαλό της ίσως και να βρίσκεται στον τελικό του Conference League σε δύο εβδομάδες.

Η πορεία της στην Ευρώπη είναι αυτή που έχει ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν, αν και έδειξε ξανά μεγάλη σταθερότητα και στη La Liga.

Βαλένθια – Ράγιο Βαγιεκάνο 1: 2.20 X: 3.35 2: 3.35

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη La Liga.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα