Ισπανικές μονομαχίες με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Πέμπτης (14/05) είναι σχετικά φτωχό, με την δράση να επικεντρώνεται στην Ισπανία.

Στη La Liga διεξάγονται τρεις αγώνες για την 36η αγωνιστική, ο κάθε ένας με το δικό του ενδιαφέρον.

Στη Μαδρίτη, η Ρεάλ υποδέχεται την υποβιβασμένη Οβιέδο και προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της. Η ήττα στο Clasico από την Μπαρτσελόνα έδωσε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στη μεγάλη της αντίπαλο, ενώ το κλίμα μετά το σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον Βαλβέρδε και τον Τσουαμενί, είναι βαρύ.

Ο Αρμπελόα ξέρει ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας και ο Ζοσέ Μουρίνιο φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για να τον αντικαταστήσει. Από την άλλη η Οβιέδο ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στη Σεγούντα και θα προσπαθήσει απλά να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.

Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο 1:1.29 X: 5.80 2: 8.80

Σαφώς μεγαλύτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση ανάμεσα στη Χιρόνα και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Οι γηπεδούχοι αγνοούν τη νίκη εδώ και πέντε αγωνιστικές και έτσι έχουν βρεθεί στη ζώνη του υποβιβασμού με 39 βαθμούς. Κάθε παιχνίδι είναι και ένας τελικός για τους ίδιους, ειδικά αν αγωνίζονται εκτός έδρας.

Μάλιστα θα αντιμετωπίσουν μία Σοσιεδάδ που μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου δεν έχει πάρει νίκη στο πρωτάθλημα. Μετράει δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, έχοντας όμως ήδη εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Χιρόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1: 1.95 X: 3.70 2: 3.45

Τέλος, η Βαλένθια υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο σε ένα ματς με άρωμα Ευρώπης. Οι «νυχτερίδες» μπορεί να βρίσκονται στην 12η θέση αλλά απέχουν μόλις τρεις βαθμούς από την επτάδα.

Προέρχονται μάλιστα από ένα μεγάλο διπλό στην έδρα της Μπιλμπάο και πηγαίνουν με ανεβασμένη ψυχολογία στην αναμέτρηση. Από την άλλη η Βαγιεκάνο, είναι μεν στο -2 από την 7η Χετάφε αλλά το μυαλό της ίσως και να βρίσκεται στον τελικό του Conference League σε δύο εβδομάδες.

Η πορεία της στην Ευρώπη είναι αυτή που έχει ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν, αν και έδειξε ξανά μεγάλη σταθερότητα και στη La Liga.

Βαλένθια – Ράγιο Βαγιεκάνο 1: 2.20 X: 3.35 2: 3.35

