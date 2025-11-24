ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Γιώργος Γεωργής Γιώργος Γεωργής

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις: 💥ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΑ💥ειδικά με 9.75 και 11.25!💣

Ολυμπιακός Ρεάλ αποδόσεις στοίχημα

Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει 220.000 κόσμος σε αναμονή; Κάτι παραπάνω από… έξι «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Όλοι αυτοί οι χρήστες στάθηκαν στην ουρά για ένα από τα πιο μαγικά «χαρτάκια» της εγχώριας αθλητικής σεζόν.

Διότι το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, κακά τα ψέματα, είναι ενδεχομένως το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που θα λάβει χώρα στην Ελλάδα το 2025-26. Και για να μην δυσαρεστήσουμε τους μπασκετικούς, το βάζουμε στην ίδια θέση με το Final Four της Αθήνας τον Μάιο.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3.50 3.75

Τσάμπιονς Λιγκ, αγωνιστική ημέρα πέμπτη, με τον Ολυμπιακό να έχει μπροστά του την πιο απαιτητική αποστολή για φέτος, που ακούει στο βαρύ όνομα της «βασίλισσας».

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Με οδηγό την Μπάρτσα και την Άρσεναλ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Αρκετοί αναρωτιούνται αν οι «ερυθρόλευκοι» θα αλλάξουν τρόπο παιχνιδιού. Πιο πιθανό είναι να μπει στην 4άδα της Σούπερ Λιγκ ο φετινός Πανσερραϊκός (χωρίς παρεξήγηση στους φίλους μας στις Σέρρες), παρά ο Μεντιλίμπαρ να διαφοροποιήσει το στυλ της ομάδας του.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει όπως σε Λονδίνο και Βαρκελώνη. Πίεση ψηλά και προσπάθεια ελέγχου του ρυθμού, αυτή τη φορά όμως μέσα στο «σπίτι» του. Το οποίο, το βράδυ της Τετάρτης, θα μοιάζει με «πυρωμένο» καζάνι.

Το κακό, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στη βαθμολογία champions league, είναι πως οι Πειραιώτες πρέπει να κάνουν μια υπέρβαση. Ακόμη και ο πόντος με λίγα λόγια, μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος στην προσπάθεια πρόκρισης στην επόμενη φάση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 24
2.87

Για να κάνει restart

ολυμπιακος ρεαλ αποδοσεις

«Πρέπει να κάνουμε μία νέα αρχή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό», είπε ο Τσάμπι Αλόνσο, μετά την ισοπαλία της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Έλτσε (2-2) για το πρωτάθλημα.

Η αλήθεια είναι πως οι Μαδριλένοι δεν διανύουν και την καλύτερη περίοδο. Μακριά από τις νίκες για τρία διαδοχικά παιχνίδια, καθώς το 1-0 από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», διαδέχθηκαν δύο εγχώριες εκτός έδρας ισοπαλίες για τη La Liga (0-0 με Ράγιο Βαγιεκάνο και 2-2 με Έλτσε).

Στα «αστέρια», η «βασίλισσα» έχει τρεις νίκες και μία ήττα, με τους εννέα βαθμούς να την καθιστούν ασφαλή όσον αφορά την πρόκριση, αλλά αναφορικά με την 8άδα, τα πάντα είναι ανοιχτά.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
10.00

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης στοίχημα

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης στοίχημα

Πάμε και στο στοίχημα. Εντάξει, μην περιμένετε να βρείτε την τιμή του Ολυμπιακού κάτω από 6.00-7.00. Όπως, μην αναμένετε να δείτε και αυτή της Ρεάλ πάνω από 1.55.

Εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία, είναι στα γκολ. Το Goal/Goal έχει το πάνω χέρι με 1.75, την ώρα που το line στις περισσότερες στοιχηματικές εταιρίες τοποθετείται στο 3,5.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
6.90 5.10 1.42
G/G N/G OVER 3,5 UNDER 3,5
1.75 2.00 2.30 1.62

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα

Το έχετε μάθει πλέον το έργο. Δεν αρκούμαστε μόνο σε πατροπαράδοτα προγνωστικά τσάμπιονς λιγκ. Ειδικά στοιχήματα και bet builder έχουν την… αγάπη μας και παρακάτω μαζέψαμε μερικά από αυτά που ξεχωρίσαμε. Αν θέλετε να κάνετε τη δική σας βόλτα, αρκεί να κλικάρετε τις αποδόσεις στα πινακάκια.

G/G + OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ + OVER 3,5 ΚΟΡΝΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
4.90
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 0,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ + OVER 3,5
9.75
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-0
3.20
1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΣΙΚΙΝΙΟ
2.02
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 1-3
11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης κανάλι

Στα όρια του… ποινικά κολάσιμου αν χάσετε το εν λόγω παιχνίδι. Δικαιολογία έχουν μόνο αυτοί των οποίων η ομάδα τους παίζει την ίδια ώρα με το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00). Η πολυαναμενόμενη μάχη του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα προβληθεί από το πρόγραμμα τβ του Cosmote Sports 2HD και το MEGA. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάτε την υπηρεσία Live Streaming της Kingbet, η οποία είναι εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

