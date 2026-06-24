Νότια Αφρική – Νότια Κορέα ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (25/06)

Νότια Αφρική – Νότια Κορέα live stream για το Μουντιάλ

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Ποιο κανάλι δείχνει Νότια Αφρική εναντίον Νότια Κορέα;

Το Νότια Αφρική – Νότια Κορέα live streaming θα λάβει χώρα ξημερώματα Πέμπτης 25 Ιουνίου (04:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα Πέμπτη 25 Ιουνίου (04:00) ΕΡΤ1

Πώς θα δω Live Streaming το Νότια Αφρική – Νότια Κορέα;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Νότια Αφρική – Νότια Κορέα κανάλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

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