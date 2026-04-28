Κυπελλούχος Ελλάδας Betsson ο ΟΦΗ, σε έναν ιστορικό τελικό!

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson πραγματοποιήθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε μια βραδιά που έκρυβε τεράστιες ανατροπές και συγκινήσεις! Σε έναν αγώνα-διαφήμιση του αθλήματος, ο ΟΦΗ επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση, κατακτώντας το τρόπαιο και γράφοντας μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας του.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο ΟΦΗ, ομάδα με την οποία η Betsson συνδέεται ως μεγάλος χορηγός, σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο και πάλι μετά από 39 χρόνια επαναλαμβάνοντας τον θρίαμβο του 1987 απέναντι στον Ηρακλή.

Μετά τους χαμένους τελικούς του 1990 και του 2025, ο ΟΦΗ κατέκτησε ξανά την κούπα, φέρνοντάς την για δεύτερη φορά στην Κρήτη και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παράλληλα, εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα playoff του UEFA Europa League, την ώρα που έχει «κλείσει» θέση και στην League Phase του UEFA Conference League.

Το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ ήταν γεμάτο ανατροπές, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ και να λύνουν τις διαφορές τους στην παράταση! Καθοριστική μορφή του τελικού ήταν ο Ισέκα, ο οποίος με πέναλτι στην παράταση πραγματοποίησε το 3-2, πετυχαίνοντας έτσι το γκολ που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Στο τέλος του παιχνιδιού, αναδείχθηκε Betsson MVP του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και το βραβείο του απένειμε ο Managing Director της Betsson, Θάνος Μαρίνος.

Από την Παρασκευή 24 Απριλίου και λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό, το Betsson Trophy Tour βρέθηκε στην παραλία της πόλης, ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό του ταξίδι έχοντας περάσει κατά σειρά από Λάρισα, Αγρίνιο, Σύρο, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Βόλο.

Κόσμος κάθε ηλικίας γέμισε την περιοχή, με τους φίλους τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του ΟΦΗ να δίνουν τον ρυθμό ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Η ατμόσφαιρα ήταν μοναδική, με οπαδούς και των δύο ομάδων να συνυπάρχουν αρμονικά, να ανταλλάσσουν χαμόγελα και να στέλνουν το μήνυμα: ότι το ποδόσφαιρο μπορεί και πρέπει να ενώνει, όχι να χωρίζει.

Η Betsson είχε δημιουργήσει μία πανέμορφη Fan Zone, με το τρόπαιο να κλέβει την παράσταση. Ο κόσμος φωτογραφήθηκε μαζί του αλλά και με την μπάλα του τελικού, ενώ είχε την ευκαιρία να διασκεδάσει με τις εκπλήξεις της Betsson.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της διοργάνωσης είχε η άψογη συνεργασία της Betsson με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν όσο και στην κορύφωσή της, στον μεγάλο τελικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Μέσα από κοινό όραμα, επαγγελματισμό και εξαιρετικό συντονισμό, οι δύο πλευρές συνέβαλαν στη δημιουργία μιας υψηλού επιπέδου ποδοσφαιρικής εμπειρίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μιας συνεργασίας που προάγει το ελληνικό ποδόσφαιρο.