Πατάει το… γκάζι η Ισπανία με φοβερές αποδόσεις στη winmasters!

Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης θέλει να πάρει και το παγκόσμιο στέμμα. Για να τα καταφέρει, βέβαια, θα πρέπει να δείξει και λίγα περισσότερα πράγματα από όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ 2026.

Πιο ιδανική ευκαιρία να το κάνει δεν θα βρει η Ισπανία, που αντιμετωπίζει την Αυστρία σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με φόντο την πρόκριση στους «16». Φυσικά, τις κορυφαίες αποδόσεις για αυτό τις έχει ετοιμάσει η winmasters για χάρη μας!

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Δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Το παιχνίδι έχει φαβορί και μάλιστα μεγάλο. Άλλωστε, τον άσο τον βρίσκουμε στο 1.37, με την ισοπαλία στο 5.60 και το διπλό πολύ πιο ψηλά, στο 10.50.

Σε κάθε παιχνίδι που αγωνίζεται η Ισπανία έχει ενδιαφέρον και η αγορά των γκολ. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία έχει τοποθετήσει το line στο 2,5 και προσφέρει το Over στο 1.79 και το Under στο 2.01.

Πάντως, δεδομένα αξίζει κανείς να ρίξει το βλέμμα του και στα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα. Άλλωστε, στη winmasters υπάρχει πληθώρα ειδικών και συνδυαστικών με αυξημένη αξία.

Για παράδειγμα το combo για νίκη της Ισπανίας με Over 3,5 γκολ και σκόρερ τον Οϊαρθάμπαλ στο 6.10 δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, ενώ έχει αξία και το Χ2 με G/G στο 5.60 για όσους θέλουν να ρισκάρουν υπέρ της Αυστρίας.

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