Συνεχίζονται οι “μάχες” με φόντο τους “16” με ειδικά στοιχήματα!

Η αγωνία κορυφώνεται στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με αμφίρροπα ζευγάρια για άλλη μία αγωνιστική ημέρα.

Στο Λος Άντζελες η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία σε μια ευρωπαϊκή μονομαχία (22:00).

Οι πρωταθλητές Ευρώπης κυριάρχησαν στον 7ο όμιλο όπου παρά το στραβοπάτημα της πρεμιέρας (0-0 με το Πράσινο Ακρωτήριο) νίκησαν Σαουδική Αραβία (4-0) και Ουρουγουάη (0-1) για να πάρουν την πρωτιά και να κλείσουν ραντεβού με τους δεύτερους του 10ου ομίλου Αυστριακούς.

Η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ μετά το 3-1 επί της Ιορδανίας, το 2-0 από την Αργεντινή και το 3-3 με την Αλγερία βρίσκονται για πρώτη φορά σε νοκ άουτ αγώνα Μουντιάλ από το 1978.

Ισπανία – Αυστρία 1:1.37 X:5.50 2:10.50

Ο νικητής της μονομαχίας θα αντιμετωπίσει στους «16» το νικητή της αναμέτρησης στο Τορόντο, ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία (02:00).

Οι δύο ομάδες τίθενται ξανά αντιμέτωπες σε νοκ άουτ μεγάλης διοργάνωσης μετά το Euro 2016 (φάση «16»), όταν ο Κουαρέσμα στο 117’ είχε δώσει την πρόκριση στην παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι παρών και τώρα, με Μόντριτς και Πέρισιτς από την άλλη πλευρά.

Η Πορτογαλία τερμάτισε δεύτερη στον 11ο όμιλο μετά το 1-1 με το Κονγκό, το 5-0 επί του Ουζμπεκιστάν και το 0-0 με την Κολομβία, ενώ η Κροατία ήταν δεύτερη στον 12ο όμιλο, με το 4-2 από την Αγγλία, το 0-1 επί του Παναμά και το 2-1 επί της Γκάνας.

Πορτογαλία – Κροατία 1:1.90 X:3.70 2:4.85

Στο Βανκούβερ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Αλγερία (06:00) για μια θέση στους «16», κόντρα σε Κολομβία ή Γκάνα.

Οι Ελβετοί του Γιακίν ήταν πρώτοι στον 2ο όμιλο μετά το 1-1 με το Κατάρ και τις νίκες με Βοσνία (4-1) και Καναδά (2-1), ενώ οι Αλγερινοί ήταν τρίτοι στον 10ο όμιλο μετά το 3-0 από την Αργεντινή, το 1-2 επί της Ιορδανίας και το 3-3 με την Αυστρία.

Ελβετία – Αλγερία 1:2.10 X:3.40 2:4.30

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