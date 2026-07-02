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Elabet: Σε απόδοση 25 το over 0.5 γκολ στο Α’ Ημίχρονο του Αργεντινή – Πρ. Ακρωτήρι!

Elabet: Σε απόδοση 25 το over 0.5 γκολ στο Α’ Ημίχρονο του Αργεντινή - Πρ. Ακρωτήρι!

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Η Elabet ανεβάζει την αδρεναλίνη, την εμπειρία του παιχνιδιού σου και τις ανταμοιβές σε άλλη διάσταση, προσφέροντας σε απόδοση 25.00 να σημειωθεί τουλάχιστον ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι!

Η Elabet σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις περισσότερο την σπουδαία αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κύριως να αποκτήσεις την εν λόγω μοναδικά ενισχυμένη αγορά!

Η συγκεκριμένη επιλογή είναι ορατή μόνο στους χρήστες (που πληρούν τις προϋποθέσεις) τόσο στην κεντρική σελίδα του Στοιχήματος, όσο και στην pregame σελίδα του event.

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