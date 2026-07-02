Elabet: Σε απόδοση 25 το over 0.5 γκολ στο Α’ Ημίχρονο του Αργεντινή – Πρ. Ακρωτήρι!

Αυτό το ανεπανάληπτο Welcome Boost* δεν το έχεις ξαναδεί! Είναι αλήθεια και είναι εύκολο να κάνεις δικό σου.

Η Elabet ανεβάζει την αδρεναλίνη, την εμπειρία του παιχνιδιού σου και τις ανταμοιβές σε άλλη διάσταση, προσφέροντας σε απόδοση 25.00 να σημειωθεί τουλάχιστον ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι!

Η Elabet σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις περισσότερο την σπουδαία αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κύριως να αποκτήσεις την εν λόγω μοναδικά ενισχυμένη αγορά!

Η συγκεκριμένη επιλογή είναι ορατή μόνο στους χρήστες (που πληρούν τις προϋποθέσεις) τόσο στην κεντρική σελίδα του Στοιχήματος, όσο και στην pregame σελίδα του event.

H παρέα του Λίο Μέσι παίζει για την πρόκριση και στην Elabet το παιχνίδι παίζει πιο δυνατά από ποτέ!

Δείτε στην Elabet τα ειδικά παικτών και όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις στο Στοίχημα με Τριπλή Προσφοράς* Γνωριμίας!

Elabet… Ela, όπως είσαι!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ