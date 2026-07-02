Το πορτογαλικό 1UP* τραβάει το μάτι, η Ισπανία κοιτάει τους «16» και έπαθλα που φτάνουν έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο έχει μπει στη φάση όπου τα λάθη δεν συγχωρούνται. Τα νοκ άουτ συνεχίζονται, οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου διεκδικούν την πρόκριση στους «16» και κάθε αναμέτρηση αποτελεί μία ξεχωριστή ιστορία.

Η σημερινή ημέρα φέρνει τρία σπουδαία ευρωπαϊκά και διεθνή ζευγάρια, με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελβετία να κυνηγούν την επόμενη πρόκληση στη διοργάνωση.

Με τις Super αποδόσεις* και το αγαπημένο 1UP* της Superbet, η ένταση ανεβαίνει ακόμη περισσότερο.

Ισπανία – Αυστρία: Μία θέση στους «16» περνά από εδώ

Η Ισπανία έδειξε ποιότητα και συνέπεια στη φάση των ομίλων και τώρα καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής Αυστρίας.

Οι Λαμίν Γιαμάλ, Πέδρι και Νίκο Γουίλιαμς ηγούνται μιας ομάδας που θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί, απέναντι σε μία Αυστρία που έχει αποδείξει ότι διαθέτει πειθαρχία, ενέργεια και την ικανότητα να δυσκολεύει κάθε αντίπαλο.Ένα ζευγάρι που μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες μάχες της φάσης των «32».

UP* στην Πορτογαλία απέναντι στην Κροατία!

Το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας φέρνει αντιμέτωπες δύο ποδοσφαιρικές σχολές με τεράστια ποιότητα και εμπειρία.

Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Μπρούνο Φερνάντες και του Ραφαέλ Λεάο αντιμετωπίζει την πάντα επικίνδυνη Κροατία, σε μία αναμέτρηση όπου η πρόκριση θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Και επειδή κάθε μεγάλη βραδιά του Παγκοσμίου αξίζει κάτι ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Πορτογαλίας.

Αν η Πορτογαλία προηγηθεί με 1 γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο της αναμέτρησης, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.

Ελβετία – Αλγερία: Ποιος θα κάνει το επόμενο βήμα;

Η Ελβετία συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη φήμη της ως μία από τις πιο σταθερές ομάδες των τελευταίων μεγάλων διοργανώσεων.

Απέναντί της βρίσκεται μία Αλγερία που διαθέτει εμπειρία, ποιότητα και ποδοσφαιριστές ικανούς να αλλάξουν τις ισορροπίες σε μία στιγμή.

Ένα παιχνίδι όπου η τακτική, η υπομονή και η αποτελεσματικότητα αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

Το Παγκόσμιο είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορείς να προβλέψεις τους αγώνες του Παγκόσμιο, να συγκεντρώσεις βαθμούς και μπεις στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Παγκόσμιο φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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