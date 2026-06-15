Ιράν – Νέα Ζηλανδία ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (16/06)

Ιράν – Νέα Ζηλανδία live stream για το Μουντιάλ

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Ποιο κανάλι δείχνει Ιράν εναντίον Νέα Ζηλανδία;

Το Ιράν – Νέα Ζηλανδία live streaming θα λάβει χώρα τα ξημερώματα Τρίτης 16 Ιουνίου (04:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Ιράν – Νέα Ζηλανδία Τρίτη 16 Ιουνίου (04:00) ΕΡΤ1

Πώς θα δω Live Streaming το Ιράν – Νέα Ζηλανδία;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Ιράν – Νέα Ζηλανδία κανάλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

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