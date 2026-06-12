ΗΠΑ – Παραγουάη ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (13/06)

ΗΠΑ – Παραγουάη live stream για το Μουντιάλ

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Ποιο κανάλι δείχνει ΗΠΑ εναντίον Παραγουάη;

Το ΗΠΑ – Παραγουάη live streaming θα λάβει χώρα τα ξημερώματα Σαββάτου 13 Ιουνίου (04:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 ΗΠΑ – Παραγουάη Σάββατο 13 Ιουνίου (04:00) ΕΡΤ1

Πώς θα δω Live Streaming το ΗΠΑ – Παραγουάη;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το ΗΠΑ – Παραγουάη κανάλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

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