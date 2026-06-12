ΗΠΑ – Παραγουάη με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Οι ΗΠΑ φιλοξενούν στο Ίνγκλγουντ του Λος Άντζελες την Παραγουάη στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων στο Μουντιάλ, για τον 4ο όμιλο της διοργάνωσης. Οι γηπεδούχοι μετρούν 6 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα με την προσεχή τους αντίπαλο (12-4 γκολ).

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Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται εδώ και πολύ καιρό για τη διοργάνωση που φιλοξενούν μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό. Ηττήθηκαν ωστόσο στα τρία από τα τέσσερα φιλικά τους, με πιο πρόσφατο αυτό που έδωσαν στο Σικάγο με τη Γερμανία (1-2). Τη μοναδική τους νίκη την είχαν σημειώσει στις 31 Μαΐου, 3-1 τη Σενεγάλη. Έχουν συμμετάσχει 11 φορές σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις πρεμιέρες τους μετρούν από τρεις νίκες και ισοπαλίες, ενώ έχουν γνωρίσει πέντε ήττες.

Η Παραγουάη επιστρέφει στην κορυφαία διοργάνωση των εθνικών ομάδων ύστερα από 14 χρόνια. Μόλις μία φορά στο παρελθόν νίκησε σε πρεμιέρα της, το 1986. Στις άλλες επτά έφερε 4 ισοπαλίες και γνώρισε 3 ήττες, η μία εκ των οποίων από την τωρινή της αντίπαλο, την Αμερική, το 1930. Χωρίς επίσημο παιχνίδι μετά τις αρχές Σεπτεμβρίου, νίκησε στα τρία από τα τέσσερα τελευταία της φιλικά. Έκλεισε την προετοιμασία της με το 4-0 επί της Νικαράγουα.

Ο άσος των ΗΠΑ τοποθετείται στο 1.98**, ενώ το διπλό της Παραγουάης παρέχεται στο 4.20** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το G/G το βρίσκουμε στο 2.05**, ενώ το N/G προσφέρεται στο 1.75**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που θα διεξαχθεί στο «SoFi Stadium», το να νικήσει ένα ημίχρονο η Παραγουάη ανεβαίνει στο 2.80** από 2.60, το να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους οι ΗΠΑ το βλέπουμε στο 2.50** από 2.32, ενώ το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 1ο ημίχρονο τοποθετείται στο 5.55** από 5.20.

Επιπλέον, η Ενισχυμένη Απόδοση του να βρει δίχτυα ο Ricardo Pepi εμφανίζεται στο 3.05**, ενώ το Over 0.5 ασίστ από τον Christian Mate Pulisic βρίσκεται πλέον στο 4.55** (από 4.25).

Ταυτόχρονα, το Over 9.5 συνολικά σουτ στην εστία τοποθετείται στο 3.20** από 2.99, ενώ στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός νίκης ΗΠΑ και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 4.50** από 3.65.

Με την ώθηση της έδρας ο Καναδάς

Για την πρώτη αγωνιστική του 2ου ομίλου του Μουντιάλ, ο Καναδάς κοντράρεται στο «BMO Field» του Τορόντο του Καναδά με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, σε έναν όμιλο που μετέχουν επίσης οι Κατάρ και Ελβετία.

Ο Καναδάς στο προηγούμενο Μουντιάλ δεν κατάφερε να πάρει βαθμό. Τώρα, παρουσιάζεται έτοιμος για να κάνει το επόμενο βήμα και με την ώθηση της έδρας θα επιχειρήσει να πάρει την πρόκριση στα νοκ άουτ. Αυτός είναι ο μίνιμουμ στόχος του.

Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη πέρασε στο Μουντιάλ αφού ξεπέρασε την Ουαλία και την Ιταλία στα μπαράζ. Αυτό από μόνο του δείχνει πως είναι μια ομάδα που έχει μέταλλο νικητή και χαρακτήρα. Επιπλέον, είναι ένα σύνολο που συνδυάζει εμπειρία και νιάτα και ξέρει τι κάνει στο γήπεδο.

Ο άσος του Καναδά προσφέρεται στο 1.85** και το διπλό της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ανέρχεται στο 4.90** στην πλατφόρμα της Betsson. Όσον αφορά τα γκολ της αναμέτρησης, το Over 2.5 δίνεται στο 2.22** και το Under στο 1.68**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να νικήσει ένα ημίχρονο η Βοσνία/Ερζεγοβίνη ανεβαίνει στο 3.00** από 2.81, ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 4.15** από 3.90.

Ακόμη, το να είναι πρώτος σκόρερ ο Promise David του Καναδά ανέρχεται στο 4.95** από 4.50, την ώρα που το ακριβές σκορ 1-1 πάει στο 7.05** από 6.60. Ο συνδυασμός νίκη Καναδά και Over 2.5 γκολ ανέρχεται στο 3.65** με την Ενισχυμένη Απόδοση της Betsson.

Συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, η Betsson προσφέρει και Πληροφορίες AI για τα ματς των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, όπως οι Super League, Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Super Lig και Primeira Liga, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA, Champions League, Europa League και Conference League.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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