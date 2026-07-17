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Γαλλία – Αγγλία διαιτητής: Αλλάζει ρότα ο Βενεζουελανός

Γαλλία – Αγγλία διαιτητής: Αλλάζει ρότα ο Βενεζουελανός

Ο «τελικός της παρηγοριάς»! Γαλλία και Αγγλία «μάχονται» για την 3η θέση, σε ένα ματς στο κουπόνι που έχει χαρακτήρα… γιατρικού.

Αμφότερες ψάχνουν αντίδραση προκειμένου να μετριάσουν την απογοήτευση για τη μη πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026. Άλλωστε, συνήθως οι μεταξύ τους αναμετρήσεις προσφέρουν συγκινήσεις και κρίνονται στις λεπτομέρειες.

Πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές, αλλά σημαντικό ρόλο παίζουν και οι διαιτητές σε τόσο σπουδαία παιχνίδια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ρέφερι του ματς ορίστηκε ο Χεσούς Βαλενζουέλα από τη Βενεζουέλα.

Στατιστικά Χεσούς Βαλενζουέλα

Στατιστικά Βαλενζουέλα με συλλόγους

Ο 42χρονος διαιτητής σφύριξε τον τελικό του Intercontinental Cup, Ρεάλ Μαδρίτης – Πατσούκα (3-0) για τη σεζόν 2024-25, όπως και τον περσινό τελικό του Κόπα Σουνταμερικάνα, Μποταφόγκο – Ρασίνγκ (2-0).

Γενικά μοιράζει κάρτες, μόνο τη φετινή σεζόν στις εγχώριες διοργανώσεις έδωσε 123 κίτρινες σε 25 παιχνίδια στις αναλύσεις και 10 κόκκινες, ενώ δεν δίστασε να σφυρίξει 9 πέναλτι. Αναλυτικά τα στατιστικά του με συλλόγους:

Στατιστικά Βαλενζουέλα σε ματς συλλόγων 2025-26
Αγώνες 25
Μ.Ο κίτρινων καρτών/αγώνα 4.9
Κόκκινες κάρτες 10
Πέναλτι 9

Στατιστικά Βαλενζουέλα στο Μουντιάλ 2026

Ο Χεσούς Βαλενζουέλα έχει ήδη διαιτητεύσει τρεις αγώνες στο Μουντιάλ 2026. Πρόκειται για τα παιχνίδια Αυστραλία – Τουρκία (2-0), Βοσνία – Κατάρ (3-1) και Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία (1-2), το τελευταίο ήταν για τη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Σε αντίθεση με τις αναμετρήσεις στη χώρα του, ο Βαλενζουέλα ήταν «φειδωλός» με τις κάρτες, καθώς μοίρασε μόλις 4 κίτρινες σε τρία ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ας ρίξουμε μια ματιά στα στατιστικά του στο φετινό Μουντιάλ:

Στατιστικά Βαλενζουέλα στο Μουντιάλ 2026
Αγώνες 3
Κίτρινες Κάρτες 4
Κόκκινες κάρτες 0
Πέναλτι 0

Γαλλία – Αγγλία ειδικά στοιχήματα διαιτητή 

Πάμε να τσεκάρουμε το στοίχημα. Συνήθως τα Γαλλία – Αγγλία έχουν ένταση, εξάλλου μίλαμε για ένα σούπερ ευρωπαϊκό ντέρμπι. Ίσως δούμε τον Βαλενζουέλα να αλλάζει ρότα προκειμένου να κρατήσει τις ισορροπίες στο ζευγάρι. Συνεπώς, περιμένουμε να δώσει περισσότερες κάρτες σε σχέση με τα προηγούμενα ματς που σφύριξε στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό θεσμό.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
ΟΥΠΑΜΕΚΑΝΟ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ 2 ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
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ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ

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