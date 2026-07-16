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ΠΑΟΚ: Θα μπει στη League Phase του Europa League;

ΠΑΟΚ: Θα μπει στη League Phase του Europa League;

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ριχτεί στην ευρωπαϊκή αρένα, με τη φετινή του πορεία εκτός ελληνικών τειχών να ξεκινάει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα έχει νέο προπονητή στον τιμόνι του, καθώς αποχώρησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου και στη θέση του προσελήφθη ο Αλέσιο Λίσι.

ΠΑΟΚ Ευρώπη Ημερομηνίες

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα δώσει το πρώτο φετινό ευρωπαϊκό ματς στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας με το νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου – Κλουζ και η ρεβάνς θα είναι μια εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα. Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες του παοκ ευρωπη αγώνες:

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ – ΠΑΟΚ 23/07
ΠΑΟΚ – Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ 30/07
1ο ματς 3ου γύρου Europa League* 06/08
2ο ματς 3ου γύρου Europa League* 13/08
1ο ματς πλέι οφ Europa League* 20/08
2ο ματς πλέι οφ Europa League* 27/08

*Εφόσον προκριθεί ο ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ Ευρώπη Αποδόσεις

Ο ΠΑΟΚ περιορίστηκε στην 3η θέση στο περσινό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, οπότε καλείται να περάσει τρεις γύρους για να βρεθεί στη League Phase. Δεν είναι απίθανο το συγκεκριμένο ενδεχόμενο και «πληρώνει» σε απόδοση 3.00 στη Novibet.

ΠΑΟΚ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ LEAGUE PHASE ΤΟΥ EUROPA LEAGUE
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Που θα δω τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη;

Το σκηνικό δεν έχει αλλάξει, όπως και πέρυσι, έτσι και τη φετινή σεζόν, οι αναμετρήσεις του Europa League μεταδίδονται από την COSMOTE TV, ενώ ορισμένα παιχνίδια, κυρίως της League Phase θα έχουν τηλεοπτική μετάδοση και από τον ANT1. Συνεπώς, κατά πάσα πιθανότητα τα ματς του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη θα είναι στην COSMOTE TV.

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