Γαλλία – Αγγλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (19/07)

Το ματς της… παρηγοριάς! Γαλλία και Αγγλία κοντράρονται στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με… φόντο την 3η θέση, σε ένα ματς στο κουπόνι που αμφότερες χρειάζονται νίκη για να μετριάσουν την απογοήτευση.

Πρόκειται για μια δυνατή ευρωπαϊκή σύγκρουση στις αναλύσεις, με τους «τρικολόρ» να έχουν πάρει τον… αέρα της Αγγλίας την τελευταία 20ετία. Πιο πρόσφατη επιτυχία της Γαλλίας απέναντι στα «τρία λιοντάρια» ήταν το 2-1 στα προημιτελικά του προηγούμενου Μουντιάλ.

Γαλλία – Αγγλία αποδόσεις

Η Γαλλία δεν επιβεβαίωσε την ταμπέλα του πρώτου φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Η πορεία της σταμάτησε απέναντι στην Ισπανία, από την οποία έχασε (2-0) με… κάτω τα χέρια στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Μάλιστα, ήταν «άφαντη» επιθετικά και κατέγραψε ιστορικό αρνητικό ρεκόρ σε φάσεις.

Παραμένει άπιαστο όνειρο το «It’s coming home» για την Αγγλία. Μπορεί να προηγήθηκε στο 55’ της Αργεντινής, ωστόσο οπισθοχώρησε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να δεχτεί δύο γκολ στα τελευταία λεπτά και να βγει νοκ άουτ.

Τώρα οι δύο ομάδες καλούνται να βρουν αντίδραση, σε ένα ματς που θεωρητικά τον πρώτο λόγο έχει η Γαλλία βάσει αποδόσεων από τη Stoiximan.

Πάντα χρήσιμο είναι ένα τσεκ στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά, με την παράδοση να δείχνει «ανοιχτό» παιχνίδι.

Γαλλία – Αγγλία ειδικά στοιχήματα

Η Γαλλία διαθέτει περισσότερες ποιοτικές λύσεις στο ρόστερ, έχει ένα οριακό προβάδισμα. Ωστόσο, δεν παύει να βρίσκει απέναντί της μια ομάδα που βρίσκει λύσεις στο σκοράρισμα.

Μεγάλη σκοπιμότητα δεν υπάρχει, οπότε βλέπουμε να ανεβαίνει το τέμπο του ματς και υψηλό line στα κόρνερ. Κατά συνέπεια έχουμε ξεχωρίσει ένα δυνατό bet builder και ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε άκρως ελκυστικές τιμές.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ: ΠΕΝΑΛΤΙ 6.70 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ 2+ΚΑΡΤΕΣ: ΝΑΙ 5.30 1Χ+OVER 3,5+OVER 7,5 ΚΟΡΝΕΡ 4.05 ΓΑΛΛΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 2.45 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ: ΝΑΙ 6.00

Γαλλία – Αγγλία ειδικά παικτών

Ο αρχηγός και πρώτος σκόρερ της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, «σίγησε» απέναντι στην Αργεντινή. Δύσκολα θα κινηθεί σε… ρηχά νερά για δεύτερο απανωτό ματς. Κομβικός στο παιχνίδι της Γαλλίας είναι ο εξτρέμ Ντεμπελέ, που δέχτηκε κριτική για την εμφάνισή του στον ημιτελικό με την Ισπανία.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΪΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.05 ΝΤΕΜΠΕΛΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 6.20 ΕΜΠΑΠΕ 2+ΓΚΟΛ 3.40

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