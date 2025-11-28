Άρης επόμενος προπονητής: Στα πρώτα φαβορί ο Μάντζιος!💣💥

Δεν μπήκατε εδώ για να διαβάσετε ότι τα πράγματα στον Άρη δεν είναι καλά. Από τη στιγμή που κάνατε κλικ στο κείμενο, το γνωρίζετε ήδη αυτό. Εδώ το «ζουμί» είναι να δούμε τι λένε οι αποδόσεις για την προπονητολογία που έχει «φουντώσει» γύρω από τους Θεσσαλονικείς.

Λίγες ώρες πριν οι «κιτρινόμαυροι» υποδεχθούν την ΑΕΛ Novibet για το πρόγραμμα αγώνων της 12ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Μανόλο Χιμένεθ είναι στα «σχοινιά»…

Επόμενος προπονητής Άρης αποδόσεις

Η αναμέτρηση του «Κλεάνθης Βικελίδης» το Σάββατο (29/11, 19:30), με λίγα λόγια, είναι κομβικότατη για το μέλλον του Ισπανού τεχνικού. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στη βαθμολογία ελλάδα, ο Άρης περιθώρια απωλειών δεν έχει σε τέτοια παιχνίδια.

ΑΡΗΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 4 16.00

Με πιο πρόσφατη πρωταθληματική νίκη στις 20 Σεπτεμβρίου (1-0 την Κηφισιά), το ερώτημα «ποιος θα είναι προπονητής στον Άρη;» μονοπωλεί την αθλητική επικαιρότητα της Θεσσαλονίκης.

Τι λέει όμως η winmasters; Ποιος είναι το πρώτο φαβορί, σε περίπτωση που ο Χιμένεθ αποχωρήσει; Πάμε να δούμε τι γίνεται στα προγνωστικά…

Άρης επόμενος προπονητής στοίχημα

Νούμερο ένα, ο Πάκο Χέμεθ. Ο 55χρονος Ισπανός τεχνικός φιγουράρει στο 2.60, την ώρα που αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ελεύθερος. Αν εν τέλει αναλάβει τους «κιτρινόμαυρους», ο Άρης θα αποτελέσει τη δεύτερη έξοδό του από τη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου (Κρουζ Αζούλ η άλλη περίπτωση το 2017). Ράγιο Βαγιεκάνο, Λας Πάλμας και Γρανάδα τα πιο «λαμπερά» ονόματα στο βιογραφικό του.

Δεύτερος, ένας παλιός γνώριμος, ο Άκης Μάντζιος. Ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο «τιμόνι» της Εθνικής Κύπρου, με τον ίδιο να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τον Άρη. Σε τελικό Κυπέλλου πήγε μαζί του το 2024, ίσως να έχει αφήσει μία δουλειά στη μέση…

Την αγαπάει την Ισπανία ο Θεόδωρος Καρυπίδης και αυτό φαίνεται και στο τρίτο φαβορί στις στοιχηματικές. Φραν Εσκριμπά το όνομα αυτού, με τον 60χρονο κόουτς να μην έχει βγει ποτέ εκτός της πατρίδας του. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, βοηθός στην Ατλέτικο Μαδρίτης και πρώτος σε Γρανάδα, Βιγιαρεάλ και Θέλτα.

επομενος προπονητης αρης στοιχημα αποδοσεις

Δείτε παρακάτω την πρώτη πεντάδα με τα φαβορί (όπου υπάρχει και άλλη ελληνική συμμετοχή, αυτή του Σάββα Παντελίδη), ενώ μπορείτε να κλικάρετε στις αποδόσεις, αν θέλετε να δείτε ολόκληρη τη λίστα.