O Νικητής της GBL με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ο τελικός των τελικών είναι εδώ, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να τίθενται αντιμέτωποι στο ΣΕΦ (18:00) στον πέμπτο τελικό, με το νικητή να κατακτά το πρωτάθλημα. Οι δύο «αιώνιοι» έπειτα από τέσσερις τελικούς βρίσκονται στο 2-2 και το Game 5 θα κρίνει τα πάντα.

Πρόκειται για το υπ’ αριθμόν 15 Game 5 στην ιστορία των τελικών, με την πλάστιγγα να γέρνει υπέρ των γηπεδούχων που έχουν 12 νίκες, ενώ δύο φορές έχει επικρατήσει ο φιλοξενούμενος, αμφότερες ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, το 1999 και το 2017.

Μετά την απώλεια του πρώτου «match ball» στον τέταρτο τελικό, ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να υπερασπιστεί την έδρα του στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι προκειμένου να διατηρήσει τα σκήπτρα.

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Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, παρά το γεγονός ότι είχε το προβάδισμα με 2-1 στη σειρά και περισσότερες επιλογές στο rotation λόγω των ελλείψεων των «πράσινων», δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το πλεονέκτημά της.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στη δεύτερη παράταση με 93-86 και ποντάρουν τώρα στην ισχυρή παράδοση των γηπεδούχων σε πέμπτους τελικούς. Στόχος είναι να πανηγυρίσουν το δεύτερο σερί πρωτάθλημα και να κλείσουν ιδανικά τη χρονιά μετά την κατάκτηση της Euroleague.

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Ο Παναθηναϊκός έκανε την υπέρβαση και, κόντρα στα προγνωστικά, έστειλε τους τελικούς σε πέμπτο ματς. Το συγκρότημα του Εργκίν Αταμάν ξεπέρασε τόσο τις αρχικές απουσίες των Σλούκα, Όσμαν και Ρογκαβόπουλου, όσο και τα προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν οι Ναν και Γκραντ αποβλήθηκαν με φάουλ. Με τους Σορτς και Τολιόπουλο να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο και τον Χέιζ-Ντέιβις να δίνει πολύτιμες βοήθειες, οι «πράσινοι» έδειξαν τεράστιο ψυχικό σθένος φτάνοντας στο τελικό 93-86.

Αυτή η νίκη τους δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια σπουδαία ανατροπή και τον τίτλο μέσα στο ΣΕΦ. Η σκληράδα και ο χαρακτήρας που επιδεικνύει το «τριφύλλι» σε αυτή τη σειρά θα είναι τα όπλα του για το «διπλό» τίτλου, με τον Αταμάν να περιμένει με αγωνία τα νεότερα για την κατάσταση των Σλούκα και Όσμαν, οι οποίοι θα κρίνουν το βάθος του πάγκου του στον «τελικό των τελικών».

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