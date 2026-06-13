Κλείνει η αυλαία με game5 στη Stoiximan Greek Basket League με έπαθλο* ανταμοιβής!

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Η στιγμή που όλοι περίμεναν έφτασε! Μετά από μία σειρά γεμάτη ένταση, ανατροπές και μεγάλες προσωπικές μονομαχίες, ο τίτλος κρίνεται σε ένα τελευταίο παιχνίδι. Οι δύο «αιώνιοι» μπαίνουν στο παρκέ γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Σαράντα λεπτά χωρίζουν τον πρωταθλητή από τον χαμένο και ολόκληρη η σεζόν συμπυκνώνεται σε μία βραδιά!

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Ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε να “παραδοθεί”και με μία τεράστια νίκη 93-86 μετά από δύο παρατάσεις στο ΟΑΚΑ ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2, μετατρέποντας τους φετινούς τελικούς σε μία μάχη που θα κριθεί στο τελευταίο παιχνίδι. Οι «πράσινοι» βρήκαν λύσεις στις δύο παρατάσεις με Σορτς – Τολιόπουλο να δίνουν λύσεις στα πιό κρίσιμα σημεία, ενώ ο Ολυμπιακός είδε το πρωτάθλημα να του γλιστρά μέσα από τα χέρια παρά την φοβερή εμφάνιση του Φουρνιέρ με 29 πόντους! Πλέον, το ΣΕΦ φιλοξενεί τον απόλυτο τελικό της χρονιάς, με τις δύο ομάδες να παίζουν για τον τίτλο και τους κορυφαίους παίκτες τους να καλούνται να γράψουν το τελευταίο και σημαντικότερο κεφάλαιο της σειράς!

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Ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποιος θα γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς; Το Mission έρχεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ένταση ενός αγώνα που καθηλώνει ολόκληρη την μπασκετική Ελλάδα και σε φέρνει πιο κοντά στη δράση της κορυφαίας και τελευταίας αναμέτρησης της σεζόν, διεκδικώντας έπαθλο* ανταμοιβής!

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