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Η συνέχεια στο Παγκόσμιο με ειδικά στοιχήματα!

Η συνέχεια στο Παγκόσμιο με ειδικά στοιχήματα!
Brazil v Panama - International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft Match Rio de Janeiro, Brazil - 31 May: Vinicius Jr of Brazil celebrates his goal during a International Friendly Match between Brazil and Panama prior to the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 at Maracana Stadium on May 31, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. Photo by Martin Fonseca/Latin Images Rio de Janeiro Maracana Stadium Rio de Janeiro Brazil Copyright: xLatinxSportxImagesx

Στο ξεκίνημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουμε δει ήδη ενδιαφέροντα παιχνίδια και αυτό ευελπιστούμε να συνεχιστεί και στο υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Οι Αυστραλία και Τουρκία ρίχνονται στη μάχη της διοργάνωσης καθώς έρχονται αντιμέτωπες στο Βανκούβερ. Οι Τούρκοι έχουν για άλλη μία διοργάνωση ένα ρόστερ με ποιοτικούς παίκτες που διαθέτουν εμπειρία από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι Αυστραλοί έχουν 17 παίκτες που κάνουν ντεμπούτο σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά υπάρχει μεγάλη προσμονή και δίψα για διάκριση. Δεν έχουν φτάσει ποτέ πιο μακριά από τη φάση των «16» και τώρα ευελπιστούν να το πετύχουν.

Αυστραλία – Τουρκία 1: 4.80 X: 3.70 2: 1.75

Για τον δεύτερο όμιλο, το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία σε μία αναμέτρηση με καθαρό φαβορί. Οι Καταριανοί μετά το Μουντιάλ που διοργάνωσαν, επιστρέφουν σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά και πάλι δύσκολα θα καταφέρουν να πετύχουν κάτι σημαντικό.

Οι Ελβετοί είναι το φαβορί για την πρώτη θέση του ομίλου αλλά αυτό από μόνο του δεν σημαίνει κάτι. Υπάρχει ποιότητα στο ρόστερ και μένει να αποδειχθεί και στο γήπεδο.

Κατάρ – Ελβετία 1: 12.50 X: 5.80 2: 1.25

Οι περισσότεροι φίλαθλοι στον κόσμο, περιμένουν να δουν τη Βραζιλία και σε αυτό το Μουντιάλ.

Ο Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο δίνει ακόμα μεγαλύτερο κύρος στην ομάδα, η παρουσία του Νεϊμάρ στην αποστολή είναι από μόνη της είδηση και η πρεμιέρα με το Μαρόκο αναμένεται εντυπωσιακή.

Από την άλλη η ομάδα της Αφρικής θέλει να δώσει συνέχεια από την προηγούμενη διοργάνωση, όταν και έφτασε έως τα ημιτελικά σε μία τρομερή πορεία.

Βραζιλία – Μαρόκο 1: 1.67 X: 3.70 2: 5.45

Αυτή που ζει το όνειρο της είναι η Αϊτή. Για δεύτερη φορά δίνει το παρών σε ένα Μουντιάλ και τώρα έχει παίκτες που της δίνουν ελπίδες για να κάνει την έκπληξη. Το κύριο ζητούμενο βέβαια είναι να φανεί ανταγωνιστική, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τη Σκωτία.

Οι Σκωτσέζοι δεν έχουν καταφέρει ποτέ να προκριθούν από έναν όμιλο αλλά τώρα έχουν βάσιμες ελπίδες για να το πετύχουν.

Αϊτή – Σκωτία 1: 5.40 X: 4.10 2: 1.60

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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