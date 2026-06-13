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Ο… Τελικός των Τελικών με αποδοσάρεις στη winmasters!

Ο… Τελικός των Τελικών με αποδοσάρεις στη winmasters!

Δεν έχουν… τσιγκουνευτεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Έχουν φροντίσει να μας χαρίσουν τρομερή σειρά Τελικών. Άλλωστε, το 2-2 τα λέει όλα. Και πλέον ετοιμαζόμαστε για τον… Τελικό των Τελικών.

Ένας αγώνας που θα κρίνει έναν τίτλο, δύο «αιώνιοι» αποφασισμένοι να αφήσουν κάθε στάλα ιδρώτα στο παρκέ, προκειμένου να κατακτήσουν το Πρωταθλημα.

Ετοιμαζόμαστε για ακόμη ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, όπως πάντα με τις καλύτερες αποδόσεις από τη winmasters!

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Break δεν έχουμε δει ακόμα, οι έδρες έχουν αποδειχθεί εξαιρετικό «όπλο» στη συγκεκριμένη σειρά. Για αυτό και δεν προκαλεί εντύπωση ο φαβοριτισμός του Ολυμπιακού, που παίζει ξανά στο «σπίτι» του.

Τον άσο τον βρίσκουμε στο 1.37 και το διπλό του Παναθηναϊκού αισθητά πιο ψηλά, στο 3.05.

Φυσικά, πρέπει να ρίξουμε και μια ματιά στην αγορά των πόντων, εκεί όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο οριακά. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία έχει τοποθετήσει το line στο 164,5 και προσφέρει το Over στο 1.89 και το Under στο 1.86.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο.

Πάντως, μελέτη χωρίς ένα… βλέφαρο – και κάτι παραπάνω – στα πιο ενδιαφέροντα σημεία δεν θα ήταν ολοκληρωμένη. Στη winmasters βρίσκουμε πληθώρα ειδικών και συνδυαστικών στοιχημάτων, που έχουν υψηλή αξία
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Για παράδειγμα, το combo για νίκη του Ολυμπιακού με χάντικαπ -6,5, Over 167,5 πόντους και Over 19,5 πόντους από τον Σάσα Βεζένκοβ το βρίσκουμε στο ωραιότατο 6.95. Ανάλογα ελκυστικό και το combo για διπλό του Παναθηναϊκού με Over 18,5 πόντους του Ναν και 5+ ριμπάουντ του Ερνανγκόμεθ, στο 7.70.

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