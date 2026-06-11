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Αυτοί οι παιχταράδες του Ολυμπιακού ανηφορίζουν προς Θεσσαλονίκη!

Η… σπυριάρα σκάει, πια, πολύ πειστικά στη Θεσσαλονίκη, που είναι έτοιμη να επιστρέψει στις ένδοξες μπασκετικές της εποχές, χάρη στην επανάσταση του ΠΑΟΚ και του Άρη.

Ο δεύτερος, με την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη, έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη και θέλει να χτίσει ένα ρόστερ ανάλογο της σπουδαιότητας του προπονητή του.

Για αυτό και κοιτάει… ψηλά για μεταγραφές. Στην κορυφή της Ευρωλίγκας για την ακρίβεια, αφού δεν είναι λίγοι οι παίκτες του Ολυμπιακού που «λιγουρεύεται» για τα καλά.

Οι «κίτρινοι» θα ήθελαν να κάνουν δικό τους οποιονδήποτε εκ των Φαλ, Λαρεντζάκη ή ΜακΚίσικ, των οποίων το μέλλον είναι αβέβαιο στην Πειραιά.

Μάλιστα, ξέρουν πως έχουν και σημαντικό χάντικαπ σε κάθε μια από τις τρεις αυτές υποθέσεις. Φυσικά λόγω του Σπανούλη.

Χάρη στην εξαιρετική σχέση του Έλληνα κόουτς με τους «ερυθρόλευκους», όποιος από τους τρεις προαναφερθέντες «κοπεί» ουσιαστικά από τον Ολυμπιακό, θα βρεθεί με το ένα πόδι στη Θεσσαλονίκη για χάρη του Άρη, που αποτελεί πολλά υποσχόμενο πρότζεκτ και πληρώνει και καλά.

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