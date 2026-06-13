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Μουντιάλ Superbet: Joga Bonito ξανά, 1 και… ταμείο και δωρεάν παιχνίδι με έπαθλα έως 1.000.000€*!

Μουντιάλ Superbet: Joga Bonito ξανά, 1 και… ταμείο και δωρεάν παιχνίδι με έπαθλα έως 1.000.000€*!
Brazil v Panama - International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft Match Rio de Janeiro, Brazil - 31 May: Vinicius Jr of Brazil celebrates his goal during a International Friendly Match between Brazil and Panama prior to the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 at Maracana Stadium on May 31, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. Photo by Martin Fonseca/Latin Images Rio de Janeiro Maracana Stadium Rio de Janeiro Brazil Copyright: xLatinxSportxImagesx

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε και το Μουντιάλ μπαίνει ήδη στη τρίτη ημέρα του, με το ενδιαφέρον να ανεβαίνει κατακόρυφα.

Οι πρώτες εικόνες, οι πρώτες συγκινήσεις και οι πρώτες μάχες έδωσαν το σύνθημα για έναν μήνα γεμάτο ποδόσφαιρο, με τις Super αποδόσεις* της Superbet να συνοδεύουν κάθε στιγμή της διοργάνωσης.

Παράλληλα, οι παίκτες μπορούν να απολαύσουν όλη τη δράση του Μουντιάλ μέσα από το Super Predictor, το SuperSocial αλλά και τη Super ΤΡΙΛΙΖΑ, το δωρεάν παιχνίδι της Superbet με έπαθλα έως και 1.000.000€*.

Η Βραζιλία, η Γερμανία και η Ολλανδία κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις με ομάδες που φιλοδοξούν να κάνουν τη δική τους υπέρβαση.

Βραζιλία – Μαρόκο: Η “Seleção” ξεκινά την αποστολή για το 6ο αστέρι και το 1UP* δελεάζει

Όταν παίζει η Βραζιλία, ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης παρακολουθεί.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι μπαίνει στο Μουντιάλ με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2002 και να κατακτήσει το πολυπόθητο 6ο τρόπαιο της ιστορίας της.

Η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Βραζιλίας στην πρεμιέρα της.

👉 Αν η Βραζιλία προηγηθεί με 1 γκολ διαφορά κόντρα στο Μαρόκο, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.

Σε ένα παιχνίδι όπου η “Seleção” αναμένεται να μπει δυνατά από το πρώτο λεπτό, το 1UP* δίνει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μία από τις πιο εμπορικές αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής.

Αϊτή – Σκωτία: Το outsider απέναντι στην ευρωπαϊκή εμπειρία
Η Αϊτή επιστρέφει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες και θέλει να αποδείξει ότι δεν βρίσκεται τυχαία εδώ.

Απέναντί της, η Σκωτία έρχεται με περισσότερη εμπειρία και με ηγέτη τον Άντριου Ρόμπερτσον, αναζητώντας ένα ξεκίνημα που θα τη βάλει σε θέση ισχύος για την πρόκριση.

Αυστραλία – Τουρκία: Μάχη δύναμης και έντασης

Ένα από τα πιο ισορροπημένα παιχνίδια της ημέρας. Η Αυστραλία του Τόνι Πόποβιτς στηρίζεται στην αθλητικότητα και την πειθαρχία της, ενώ η Τουρκία επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από χρόνια απουσίας, έχοντας στις τάξεις της παίκτες όπως ο Αρντά Γκιουλέρ, που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης.

Γερμανία – Κουρασάο: Η πρεμιέρα της “Nationalmannschaft”

Η Γερμανία ξεκινά το ταξίδι της απέναντι στο πρωτάρη Κουρασάο, που αποτελεί μία από τις πιο όμορφες ιστορίες του φετινού Μουντιάλ.

Η ομάδα του Νάγκελσμαν θέλει να αφήσει πίσω της τις απογοητεύσεις των τελευταίων διοργανώσεων και να δείξει από νωρίς ότι επιστρέφει δυναμικά στη μάχη του τίτλου.

Τα βλέμματα στρέφονται στους Μουσιάλα και Βιρτς, δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Ολλανδία – Ιαπωνία: Από τα καλύτερα ματς της αγωνιστικής

Η Ολλανδία του Ρόναλντ Κούμαν ανοίγει τις υποχρεώσεις της απέναντι στη γρήγορη και πάντα επικίνδυνη Ιαπωνία.

Οι “Oranje” θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα προς μια μεγάλη πορεία, με ηγέτες τους Φαν Ντάικ, Χάκπο και Τσάβι Σίμονς.

Απέναντί τους, οι Ιάπωνες του Μοριγιάσου συνεχίζουν να αποτελούν μία από τις πιο οργανωμένες ομάδες της διοργάνωσης και έχουν αποδείξει σε προηγούμενα Μουντιάλ ότι μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο.

Αυτό το Μουντιάλ και με SuperSocial!

Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Μουντιάλ

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κάνε τις προβλέψεις σου για τους αγώνες του Μουντιάλ, συγκέντρωσε βαθμούς και μπες στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Γιατί στο Μουντιάλ δεν αρκεί να βλέπεις μπάλα. Ήρθε η ώρα να δείξεις ότι την… ξέρεις κιόλας.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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