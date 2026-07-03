Αυτοί οι ελεύθεροι παιχταράδες ρίχνουν τα τσιμέντα στη Super League!

Καλοκαίρι σημαίνει… μεταγραφές. Και μεταγραφές στην Ελλάδα, εν πολλοίς, σημαίνει «βόμβες».

Οι μεγάλοι ελληνικοί σύλλογοι συχνά ψάχνουν τα δυνατά ονόματα που θα έρθουν στη χώρα μας και θα μπορέσουν και να προκαλέσουν κρότο και να κάνουν τη διαφορά.

Και για αυτό αξίζει να ρίξουμε το βλέμμα μας στις περιπτώσεις πέντε πολύ ποιοτικών παικτών που πλέον είναι ελεύθεροι και ενδέχεται να απασχολήσουν το Big-4, όπως το έχουν κάνει και παλαιότερα.

Ξεκινάμε με τον Πάολο Ντιμπάλα, ο οποίος κυκλοφορεί πλέον ως free agent και… ξεχειλίζει ποιότητα. Στο παρελθόν, δε, έχει συνδεθεί έντονα με τον Ολυμπιακό, φήμη που προκάλεσε χαμό στο άκουσμά της και μόνο.

Αντίστοιχη περίπτωση αυτή του Αλέν Σεν-Μαξιμέν που φημίζεται για τα… μαγικά του στην πλαϊνή γραμμή και επίσης έχει «παίξει» στο ρεπορτάζ των «ερυθρολεύκων» κατά καιρούς.

Για την ακρίβεια είχε φτάσει πολύ κοντά η συγκεκριμένη μεταγραφή και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την… αναζοπύρωση.

Συνεχίζουμε με έναν μέσο, τον Φρανκ Κεσί που έφτιαξε το όνομά του στη Μίλαν και παλαιότερα είχε αποτελέσει διακαή πόθο της ΑΕΚ. Λέτε τώρα που η Ένωση ψάχνει χαφ από το πάνω ράφι να τον καλέσει ξανά; Γιατί όχι;

Κλείνουμε με δύο επιθετικούς τα ονόματα των οποίων ακούμε πολύ συχνά στη χώρα μας.

Ο λόγος για τον Ντεπάι και τον Ικάρντι που έχουν απασχολήσει όλες τις μεγάλες ελληνικές ομάδες ανά περιόδους. Και όχι άδικα, αφού μιλάμε για παικταράδες. Πλέον, δε, είναι και ελεύθεροι παικταράδες!