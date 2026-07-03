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Αυτοί είναι οι free agents του ΝΒΑ που «βλέπουν» Ευρώπη!

Σε φουλ… μεταγραφικούς ρυθμούς βρίσκεται η Euroleague. Οι ομάδες τρέχουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη σεζόν με στόχο να εμφανιστούν ακόμη καλύτερες και όλες τους κοιτάζουν να ενισχυθούν σημαντικά.

Για αυτόν τον λόγο, προφανώς και ρίχνουν καλές ματιές στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού.

Άλλωστε, από το NBA μπορεί να προκύψουν παίκτες που θα αποτελούν πολυτέλεια για κάθε ευρωπαϊκή ομάδα, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.

Δεν είναι λίγοι, λοιπόν, οι NBAers που θα μπορούσαν να πάρουν το αεροπλάνο για την Ευρώπη. Φυσικά, μια από τις πιο ελκυστικές επιλογές ακούει στο όνομα του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Το συμβόλαιό με τους Κλίπερς ολοκληρώθηκε, υπέγραψε για έναν χρόνο με τους Χιούστον Ρόκετς αλλά παραμένει αβέβαιο το αν θα παραμείνει στις ΗΠΑ, ενώ έχει ήδη συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό.

Παρόμοια περίπτωση κι αυτή του Γκερσόν Γιαμπουσέλε που μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ για χάρη των 76ers ενδέχεται να επιστρέψει στην Ευρώπη. Το όνομά του ακούγεται για Ντουμπάι και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ακολουθεί στη λίστα ο Σιμόνε Φοντέκιο, που πολλάκις έχει «παίξει» για Ολυμπιακό, και δείχνει έτοιμος να αφήσει το Μαϊάμι για την Ευρώπη, ενώ ελεύθερος μένει από τους Λέικερς και ο Μάξι Κλέμπερ.

Τέλος, ένας ακόμα παίκτης που συνδέθηκε παλαιότερα με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν πήρε τη μεγάλη απόφαση είναι ο Μο Βάγκνερ. Αφού ξεπέρασε τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, επέστρεψε στα παρκέ τον Ιανουάριο και έπαιξε 36 παιχνίδια με την φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ.

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