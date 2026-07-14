Ημιτελικός σαν… Τελικός με φοβερές αποδόσεις στη winmasters!

Δένουμε ζώνες για τη ματσάρα που έρχεται. Θα μπορούσε, ίσως και θα άξιζε βάσει εικόνας, να είναι το ζευγάρι του Τελικού, όμως Γαλλία και Ισπανία ετοιμάζονται να κονταροχτυπηθούν στην απόλυτη μάχη της τετράδας.

Μόνο μια από τις δύο κορυφαίες ομάδες του τουρνουά θα μπορέσει να διεκδικήσει μέχρι τέλους το τρόπαιο. Υπόσχονται, όμως, να χαρίσουν φοβερές συγκινήσεις. Σαν τις αποδόσεις της winmasters για το μεγάλο παιχνίδι.

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Προφανώς σε τέτοιες αναμετρήσεις μιλάμε για οριακές διαφορές, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Γαλλία έχει δείξει περισσότερα πράγματα. Και για αυτό έχει τον πρώτο λόγο στο ζευγάρι. Στο 2.35 η νίκη της, με αυτή της Ισπανίας στο 3.25 και την ισοπαλία στο 3.15.

Με τόσο επιθετικά… υπερόπλα στο χορτάρι, η αγορά των γκολ αποκτά διαφορετικό νόημα. Το ενδιαφέρον της, όμως, παραμένει σταθερό. Το σχετικό line έχει τοποθετηθεί στο 2,5 με το Over να προσφέρεται στο 1.85 και το Under στο 1.95.

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Για παράδειγμα, επιλογές όπως το combo για νίκη της Γαλλίας με G/G και σκόρερ τον Εμπαπέ στο 6.04 ή το αντίστοιχο με νίκη των Ισπανών, Under 4,5 τέρματα και γκολ ή ασίστ από τον Γιαμάλ, σίγουρα δεν τις προσπερνά κανείς εύκολα. Στο 5.50 το να κριθεί το ματς στα πέναλτι.

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