«Χρυσή Ενίσχυση» στο Γαλλία – Ισπανία με Anytime σκόρερ Εμπαπέ

Ματσάρα Γαλλία – Ισπανία για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις δυο ομάδες να διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό στη «μάχη» του Ντάλας.

Πρόκειται αναμφίβολα για δυο από τις φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης και για τους περισσότερους λογίζονταν από την αρχή του τουρνουά ως μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Οι Τρικολόρ ονειρεύονται από την πλευρά τους την παρουσία τους σε τρίτο διαδοχικό τελικό Μουντιάλ, καθώς είχαν βρεθεί στο τελευταίο σκαλοπάτι τόσο το 2018, όσο και το 2022. Η φόρμα τους είναι εξαιρετική από τη στιγμή που έχουν πατήσει το πόδι τους στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθώς μετρούν ένα σοκαριστικό απόλυτο σε νίκες στο τουρνουά.

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Με ηγέτη τον Κιλιάν Εμπαπέ που οδηγεί την κούρσα των πρώτων σκόρερ του Μουντιάλ με οκτώ γκολ, οι Γάλλοι μετρούν το 6/6 σε ομίλους και νοκ-άουτ και συνεχίζουν απτόητοι την πορεία τους. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν συγκεκριμένα έχει υποτάξει στο δρόμο της κατά σειρά τις Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία, Σουηδία, Παραγουάη και Μαρόκο, με τους Νορβηγούς να είναι οι μοναδικοί που δεν δέχτηκαν γκολ από τον αστέρα της Ρεάλ! Πλέον ο Εμπαπέ στρέφει το βλέμμα του προς την Ισπανία για να δώσει συνέχεια στο τρομακτικό σερί σκοραρίσματος, την οποία μάλιστα έχει πληγώσει δυο φορές στο παρελθόν σε τέσσερις αναμετρήσεις.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ από 2.10 στο 3.00: Anytime σκόρερ Εμπαπέ

Αν ωστόσο υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να ισχυριστεί πως δεν φοβάται τη Γαλλία, αυτή είναι η Φούρια Ρόχα. Όπως υπενθύμισε άλλωστε ο Λαμίν Γιαμάλ πριν από το μεταξύ τους ραντεβού, οι Ισπανοί είναι οι μοναδική ομάδα στον κόσμο που έχει επικρατήσει επί της Γαλλίας τις τελευταίες δυο φορές που τη συνάντησε, στοιχείο που ανάγκασε τον Ντιντιέ Ντεσάν να τους χαρακτηρίσει ως φαβορί πριν από την μεγάλη κόντρα! Η καλή προϊστορία των Ισπανών ωστόσο δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που τους γεμίζει με αυτοπεποίθηση. Πέραν άλλωστε από το γεγονός πως καταφθάνουν στο Ντάλας ως πρωταθλητές Ευρώπης, οι ποδοσφαιριστές του Λουίς Ντε Λα Φουέντε έχουν διαγράψει μια εξίσου εντυπωσιακή πορεία στη διοργάνωση.

Αφού ξεπέρασαν τη ανορθογραφία της πρεμιέρας και τη λευκή ισοπαλία κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, οι Ίβηρες έχουν χτίσει ένα νικηφόρο σερί πέντε αγώνων που τους έχει στείλει μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Σε αντίθεση πάντως με τους Γάλλους, η Ισπανία στηρίζει την επιτυχία της περισσότερο στην άμυνα, παρά στις επιθετικές αποδόσεις. Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε πως έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ στη διοργάνωση, κι αυτό στα προημιτελικά απέναντι στο Βέλγιο. Το μεγαλύτερο τεστ ωστόσο είναι μπροστά της! Η Γαλλία των αστέρων και ο τρομακτικός Κιλιάν Εμπαπέ αποτελούν με διαφορά τη μεγαλύτερη απειλή που έχει βρεθεί στο δρόμο της Ρόχα, σε μια τιτανομαχία δυο ιστορικών εθνικών, αντάξιας ενός μεγάλου ημιτελικού σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

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