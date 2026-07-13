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Γαλλία – Ισπανία διαιτητής: Δεν… τσιγκουνεύεται τις κάρτες ο Μπαρτόν

Εδώ είμαστε. Το Μουντιάλ 2026 πλέον οδεύει προς το τέλος του αλλά υπόσχεται να μας αποχαιρετήσει με… ματσάρες. Με τέτοια ξεκινάει και το πρόγραμμα των ημιτελικών, αφού η Γαλλία θα κονταροχτυπηθεί με την Ισπανία. 

Προφανώς τα πάντα είναι ανοιχτά στα μουντιάλ προγνωστικά, μιλάμε για πολύ σπουδαία αναμέτρηση. Αυτή θα κληθεί να διευθύνει ο Ιβάν Μπαρτόν. Ο διαιτητής από το Ελ Σαλβαδόρ… έγραψε ιστορία στους ομίλους, αφού έγινε ο πρώτος ρέφερει που αποβάλει παίκτη που κάλυψε το στόμα του μιλώντας σε αντίπαλο (τον Αλμιρόν με την Τουρκία) και πλέον ετοιμάζεται για το μεγαλύτερο παιχνίδι της καριέρας του. 

Αξίζει να τον… μελετήσουμε λίγο για να ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε στο στοίχημα

Στατιστικά Ιβάν Μπαρτόν 

Στατιστικά Μπαρτόν με συλλόγους 

Ο 35χρονος είναι ο κορυφαίος διαιτητής του Ελ Σαλβαδόρ και σφυρίζει αρκετά παιχνίδια στη χώρα του. Ωστόσο, πρόκειται για έναν ρέφερι που έχει εμπειρία και από τις μεγάλες διοργανώσεις της ηπείρου του. Έχει διαιτητεύσει σε Τελικό και στο CONCACAF Champions League και στο CONCACAF Nations League. 

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε σφύριξε 30 αγώνες και κατέστησε σαφές πως δεν είναι και… τσιγκούνης με τις κάρτες. Αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στα στατιστικά του με συλλόγους:

  • Αγώνες: 30 
  • Μ.Ο κίτρινων καρτών/αγώνα: 4.9 
  • Κόκκινες κάρτες: 15 
  • Πέναλτι: 15 

Στατιστικά Μπαρτόν στο Μουντιάλ 2026 

Και αυτή τη… γενναιοδωρία όσον αφορά στις κάρτες την έχει μεταφέρει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρ’ότι υπάρχει η οδηγία για περιορισμό τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος έχουμε δει παιχνίδια να ολοκληρώνονται με μία ή ακόμη και χωρίς κίτρινη κάρτα. 

Ο Μπαρτόν, πάντως, μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ έχει σφυρίξει τρεις αναμετρήσεις και έχει βγάλει 10 κίτρινες κάρτες, καθώς και την… ιστορική κόκκινη στον Αλμιρόν. Ας δούμε τα στατιστικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο: 

  • Αγώνες στο Μουντιάλ 2026: 3
  • Κίτρινες κάρτες: 10 
  • Κόκκινες κάρτες: 1 
  • Πέναλτι: –

Γαλλία – Ισπανία ειδικά στοιχήματα διαιτητή 

Πάμε και στο ζουμί τώρα. Ο Ιβάν Μπαρτόν θα διευθύνει την αναμέτρηση ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία και οι δύο ομάδες ξέρουν καλά πως θα βρουν μπροστά τους ένα ρέφερι που επιβάλλει την εξουσία του και δεν… αστειεύεται. 

Βάσει των στατιστικών του με τις κάρτες αλλά και των αποδόσεων που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η winmasters, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια ειδικά στοιχήματα που αφορούν στον διαιτητή και έχουν πολύ ενδιαφέρον. Υπενθυμίζουμε πως κάθε παιχνίδι που σφύριξε ο Μπαρτόν στο Μουντιάλ φέτος έβγαλε Under 2,5 στα γκολ. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
2.12winmasters
UNDER 2,5 ΓΚΟΛ
1.95winmasters
ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ 2+ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΟΜΑΔΕΣ
3.00winmasters
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
4.70winmasters
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
3.10winmasters


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