Γαλλία – Ισπανία για Τελικό με super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Ευρωπαϊκό “ντέρμπι” στον Ημιτελικό του Παγκοσμίου για το εισιτήριο στον μεγάλο Τελικό. Γαλλία εναντίον Ισπανίας, Εμπαπέ εναντίον Γιαμάλ. Ο ένας θέλει να αλλάξει την ιστορία του 2022 αφού έφτασε μία ανάσα πριν το τρόπαιο ενώ ο άλλος θέλει να αποδείξει πως μπορεί να κατακτήσει το Παγκόσμιο ξεπερνώντας όλες τις σταθερές δυνάμεις όπως είναι η Γαλλία!

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Μετά την επιβλητική νίκη με 3-0 επί του Μαρόκου, η Γαλλία θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Γιαμάλ και των υπολοίπων και να ξαναβρεθεί στον Τελικό του Παγκοσμίου που όμως αυτή τη φορά να τον κερδίσει!. Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ αλλά και οι υπόλοιποι αστέρες θα καταβάλλουν το 100% για να το καταφέρουν!

Η Ισπανία αντίθετα, πήρε την πρόκριση απέναντι στο Βέλγιο με “χρυσό” σκόρερ ξανά τον Μερίνο στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας . Τώρα πρέπει να βρεί τις σωματικές αλλά και ψυχικές δυνάμεις για να μπορέσει να φτάσει στον μεγάλο Τελικό!

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