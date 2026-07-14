ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Γαλλία – Ισπανία για Τελικό με super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Γαλλία - Ισπανία για Τελικό με super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Ευρωπαϊκό “ντέρμπι” στον Ημιτελικό του Παγκοσμίου για το εισιτήριο στον μεγάλο Τελικό. Γαλλία εναντίον Ισπανίας, Εμπαπέ εναντίον Γιαμάλ. Ο ένας θέλει να αλλάξει την ιστορία του 2022 αφού έφτασε μία ανάσα πριν το τρόπαιο ενώ ο άλλος θέλει να αποδείξει πως μπορεί να κατακτήσει το Παγκόσμιο ξεπερνώντας όλες τις σταθερές δυνάμεις όπως είναι η Γαλλία!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο*, στο Γαλλία – Ισπανία, στη Stoiximan!

Μετά την επιβλητική νίκη με 3-0 επί του Μαρόκου, η Γαλλία θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Γιαμάλ και των υπολοίπων και να ξαναβρεθεί στον Τελικό του Παγκοσμίου που όμως αυτή τη φορά να τον κερδίσει!. Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ αλλά και οι υπόλοιποι αστέρες θα καταβάλλουν το 100% για να το καταφέρουν!

Η Ισπανία αντίθετα, πήρε την πρόκριση απέναντι στο Βέλγιο με “χρυσό” σκόρερ ξανά τον Μερίνο στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας . Τώρα πρέπει να βρεί τις σωματικές αλλά και ψυχικές δυνάμεις για να μπορέσει να φτάσει στον μεγάλο Τελικό!

Το Παγκόσμιο στη Stoiximan χωρίς κατάθεση* με 1026 Δώρα*

Θα βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε Τελικό η Γαλλία ή Ισπανία θα ανατρέψει τα προγνωστικά; Στη Stoiximan, προβλέπεις τους νικητές μέσω του Mission και διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο*, στο Γαλλία – Ισπανία, στη Stoiximan!

Μπαίνεις δυνατά στη δράση με δώρα* που σου δίνουν επιπλέον ευκαιρίες σε Στοίχημα και Live Casino. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επωφεληθείτε άμεσα.

«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα