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Γαλλία – Ισπανία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (14/07)

Γαλλία - Ισπανία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (14/07)

Εδώ είμαστε! Δυστυχώς το Μουντιάλ 2026 οδεύει προς το τέλος του, όμως ξέρουμε πως θα φροντίσει να μας αποχαιρετήσει με ματσάρες. Και μια τέτοια ξεκινάει και το πρόγραμμα των ημιτελικών.

Οι δύο – κατά γενική ομολογία – κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης, η Γαλλία και η Ισπανία «κονταροχτυπιούνται» με φόντο μια θέση στον μεγάλο Τελικό. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένας ματς σαν… πρόωρο τελικό. Για αυτό ακριβώς προμηνύεται τόσο συναρπαστικό, γι’αυτό ακριβώς τα πάντα είναι ανοιχτά στα προγνωστικά στοιχήματος. Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι παίζει.

Γαλλία – Ισπανία αποδόσεις

Παραγουάη - Γαλλία προγνωστικά Μουντιάλ

Έχουμε να κάνουμε με δύο εκ των φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει και φαβορί στη μεταξύ τους «μονομαχία». Κι αυτό δεν είναι άλλο από τη Γαλλία, η οποία σε όλο τουρνουά βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, πράγμα που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η Stoiximan.

ΓΑΛΛΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ
2.42stoiximan
3.39stoiximan
3.42stoiximan

Προφανώς, με τέτοια επιθετικά… υπερόπλα στο χορτάρι έχει σημαντικό ενδιαφέρον και η αγορά των γκολ. Βέβαια, υπάρχει και η μεταβλητή της κρισιμότητας του αγώνα που καθιστά πολύ ισορροπημένα τα πράγματα στις σχετικές αποδόσεις.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.90stoiximan
1.91stoiximan
1.65stoiximan
2.15stoiximan

Γαλλία – Ισπανία ειδικά στοιχήματα

Καλά όλα τα παραπάνω, βέβαια, αλλά σε ένα τόσο μεγάλο ματς δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε και με τα πιο… μεγάλα στοιχήματα. Ο λόγος φυσικά για τα ειδικά και συνδυαστικά, τα οποία πάντα έχουν τη δική τους και εννοείται αυξημένη αξία.

Πληθώρα επιλογών υπάρχει και ανάμεσα σε τόσες ελκυστικές αποδόσεις εμείς ξεχωρίσαμε τα στοιχήματα που μας άρεσαν πιο πολύ. Σας τα δίνουμε στο… πιάτο για να πάρετε έμπνευση για τα δικά σας ειδικά και bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΓΑΛΛΙΑ+OVER 2,5+ΕΜΠΑΠΕ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
5.10stoiximan
OVER 2,5+ΚΟΡΝΕΡ OVER 9,5+ΚΑΡΤΕΣ OVER 3,5
8.28stoiximan
ΙΣΠΑΝΙΑ+G/G+ΓΙΑΜΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Η’ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
7.60stoiximan
ΣΚΟΡΕΡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ
2.50stoiximan
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
5.30stoiximan

Γαλλία – Ισπανία ειδικά παικτών

Παραπάνω, βάλαμε λίγο στο παιχνίδι τους απόλυτους σταρ, Εμπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ, όμως φυσικά οι υποψήφιοι πρωταγωνιστές του αγώνα είναι πολλοί περισσότεροι. Και τούτο σημαίνει πως υπάρχουν αρκετές ακόμα, ανάλογα ενδιαφέρουσες επιλογές στα ειδικά παικτών.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΟΪΑΡΘΑΜΠΑΛ+ΝΤΕΜΠΕΛΕ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
2.67stoiximan
ΟΛΙΣΕ 1+ ΑΣΙΣΤ
3.50stoiximan
ΟΥΠΑΜΕΚΑΝΟ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
3.80stoiximan

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