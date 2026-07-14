“Φούρια Ρόχα” και “Τρικολόρ” για μια θέση στον τελικό με ειδικά στοιχήματα!

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Η ώρα των ημιτελικών έφτασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο πρώτο χρονικά παιχνίδι έρχονται αντιμέτωπες η Γαλλία με την Ισπανία.

Το Ντάλας θα φιλοξενήσει αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή «μάχη», ανάμεσα σε δύο ομάδες που ήταν από το ξεκίνημα ανάμεσα στα φαβορί για να φτάσουν έως το τέλος της διαδρομής.

Η Γαλλία άλλωστε έχει σημειώσει μόνο νίκες έως τώρα στα έξι παιχνίδια που έχει δώσει, παίζοντας επιθετικό και άμεσο ποδόσφαιρο. Το σύνολο του Ντιντιέ Ντεσάν ήταν επιβλητικό απέναντι στο Μαρόκο στα ημιτελικά και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της κυριαρχίας του.

Το τελικό 2-0 αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα, με τους «μπλε» να μην απειλούνται σε κανένα σημείο του ματς. Έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία τους φτάνουν τρίτη σερί φορά σε έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και θέλουν να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει πετύχει οκτώ γκολ και μαζί με τον Μέσι βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ της διοργάνωσης. Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας αποτελεί και τον ηγέτη της ομάδας, με τους Ντεμπελέ και Ολίσε να είναι έως τώρα άξιοι συμπαραστάτες του.

Γαλλία – Ισπανία 1: 2.40 X: 3.40 2: 3.40

Από την άλλη η Ισπανία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, όταν και κατέκτησε το τρόπαιο, βρίσκεται και πάλι στα ημιτελικά. Η «φούρια ρόχα» μετά το Euro 2024 μπορεί να κάνει την έκπληξη και να αποτελέσει τον απόλυτο κυρίαρχο στο ποδόσφαιρο.

Είναι άλλωστε κάτι που έχει ξανακάνει τη διετία 2008-2010, σε μία εποχή όπου το όνομα της ήταν συνώνυμο της επιτυχίας.

Πέρα από τον Λαμίν Γιαμάλ, αυτός που έχει εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή των νοκ άουτ είναι ο Μικέλ Μερίνο. Ο άσος της Άρσεναλ πέρασε ως αλλαγή τόσο απέναντι στην Πορτογαλία όσο και στο Βέλγιο και με δικά του γκολ έστειλε την Ισπανία στην επόμενη φάση.

Δύσκολα θα πάρει θέση βασικού, όμως αυτό που πρέπει να απασχολεί την Ισπανία είναι το πώς θα αντιμετωπίσει την επιθετική τριάδα της Γαλλίας.

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